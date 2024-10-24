SAHA EXPO\'da TUSAŞ\'a yönelik terör saldırısında şehit olanlar için tören düzenlendi

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SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO'nun üçüncü günü devam ediyor.

Terör saldırısı nedeniyle TUSAŞ standında düzenlenen anma törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Tören alanında terör saldırısında şehit olan vatandaşların resimleri ve isimleri Türk bayrağıyla birlikte ekrana yansıtıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde iftihar kaynağı olan öncü kurumlardan TUSAŞ'a yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Kacır, "Bu alçak terör saldırısı, tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef almıştır. Hain teröristler ve arkasındakiler asla hedeflerine ulaşamayacak, bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Bizler, aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"'Tam bağımsızlık' idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Kacır, şehitlerin emaneti olan vatan, milletin birliği ve beraberliği için durmadan ter dökeceklerini dile getirerek, gök vatanda, mavi vatanda, uzay vatanda milli savunma sanayisini hep birlikte zirveye çıkaracaklarını vurguladı.

Tüm kurumlar ve savunma sanayisine emek veren 3 bin 500 firmayla muazzam bir yol arkadaşlıkları bulunduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda, omuz omuza, sırt sırta çalışacağız. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız ve üreteceğiz. Milletimizin göz bebeği savunma sanayisi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek, milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Caydırıcılık kabiliyetimizi en ileri seviyeye çıkaracak, hiçbir şer odağının Türkiye'nin kılına bile zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Mehmetçik'imizin, milli savunma sanayimizin desteğiyle topraklarımızdan kazıyıp attığı terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar hiç ümitlenmesin. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını, Dicle'nin, Anadolu'nun kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda 'tam bağımsızlık' idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz."

"Daha güçlü, daha kararlı ve daha azimliyiz"

BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar da TUSAŞ standında tüm katılımcılarla birlikte milletin birlik ve beraberliğini en güçlü şekilde ortaya koyduklarını ifade etti.

Savunma sanayisinin öncü kurumlarından TUSAŞ'a yönelik hain ve alçak terör saldırısını en sert biçimde lanetlediklerini söyleyen Bayraktar, "Bu menfur saldırı yalnızca TUSAŞ'a değil, ülkemizin savunma sanayisine, bağımsızlık mücadelemize ve milli hedeflerimize yapılmıştır. Ancak herkes bilmelidir ki bu tür alçakça terör eylemleri bizleri ne yıldırır ne de hedeflerimizden uzaklaştırabilir. Bu kadim topraklar şanlı tarihimiz boyunca bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelelerin izini taşır. Bu güzel ülke, canını ortaya koyarak fedakarlık yapan kahramanlarımızın bize emanetidir. Onların bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Bayraktar, vatan için çalışırken toprağa düşen kahraman şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz. SAHA İstanbul ailesi olarak tam bağımsız savunma sanayisi hedefine tüm paydaşlarımızla omuz omuza, daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde yürümeye devam edeceğiz. Böyle hain saldırılar bizleri yalnızca daha güçlendirir ve dayanışmamızı daha da sağlamlaştırır. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi ve savunma sanayimizi daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'nin her alanda tam bağımsızlığına giden bu yolda hiçbir güç bizleri durduramayacak. Daha güçlü, daha kararlı ve daha azimliyiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. SAHA EXPO bugün devam ediyor ve devam da edecek. Cumartesi gününe kadar fuarımız açık ve misafirlerimizi ağırlamaya, burada dayanışmamızı, birlikteliğimizi göstermeye güçlü şekilde devam edeceğiz."