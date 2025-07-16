Sahar Alhoz'un Ödüllü Kısa Filmi: Sığınak - Son Dakika
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Sahar Alhoz'un Ödüllü Kısa Filmi: Sığınak

16.07.2025 12:07
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Anadolu Üniversitesi öğrencisi Sahar Alhoz, 'Sığınak' adlı filmi ile birçok ödül kazandı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Sahar Alhoz, yönetmenliğini üstlendiği "Sığınak" adlı kısa film projesiyle birçok prestijli ödüle layık görüldü.

Suriye'de dünyaya gelen Alhoz, eğitim hayatının bir bölümünü Umman ve Mısır'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek lise öğrenimini burada aldı.

Alhoz, lise yıllarında sinemayla tanışarak, bu sanat dalını edebiyat, müzik ve resim gibi ilgilendiği diğer sanat dallarının birleşimi olarak gördü ve bu alana ilgi duymaya başladı.

Üniversite tercihini sinema alanında yetkinliğiyle öne çıkan Anadolu Üniversitesi'nden yana kullanan Alhoz, şu anda İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Sahar Alhoz, AA muhabirine, üniversite eğitimi sırasında kaleme aldığı "Sığınak" adlı kısa film senaryosunun 6 Şubat depremlerini yaşadıktan sonra şekillenmeye başladığını söyledi.

Deprem sonrası yaşanan kayıpların kendisinde derin izler bıraktığını anlatan Alhoz, "Depremi Gaziantep'te yaşadıktan sonra Sığınak'ın hikayesi oluşmaya başladı. Yıllardır hikaye ve senaryo üzerinde çalışıyorum. Çeşitli yerlere başvurarak geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

Filmin temelinin, çekirdek ailenin deprem sonrasında yaşadığı süreci anlattığını dile getiren Alhoz, şöyle devam etti:

"Sığınak, ilk bakışta depremin ardından hayatta kalmaya çalışan ailenin hikayesi gibi görünse de aslında evsizlik, aidiyet, yerinden edilmişlik gibi daha genel temaları barındırıyor. Merkezinde deprem olsa da bu hikaye bir yönüyle bizim ailece yaşadığımız göç ve yer değiştirme süreçlerinden de etkiler taşıyor."

Alhoz, "Sığınak"ın birçok kısa film festivalinde ilgi gördüğünü ve ödülle taçlandığını belirterek, "Önce "Gaziantep Kısa Film Festivali"nde animasyon ödülünü aldım ardından "Kısa'dan Hisse - Kısa Film Festivali"nde finale kaldım, "TRT 12 Punto 2025" yarışmasında ise finalistler arasından seçilerek TRT Kısa Film Yapım ödülünü kazandım. En son Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği "Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması"nda en iyi proje ödülüne layık görüldüm." ifadelerini kullandı.

Aldığı desteklerin ve ödüllerin projeyi geliştirmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Alhoz, Anadolu Üniversitesi'nin bu konuda kendisine büyük destek sunduğuna dikkati çekti.

Alhoz, senaryo geliştirme, set çalışmaları ve teknik konularda okulunun yanında olduğunu kaydederek, "Okulumuzun hem teorik hem de pratik eğitim anlamında sağladığı destekler bizim için çok değerli." diye konuştu.

Ekim ayında yapılacak film çekimlerinin Eskişehir'de olmasının, kendisi için büyük bir avantaj olduğuna değinen Alhoz, "Çekimlerin burada olması içimi rahatlatıyor. Okulum ve fakültemin desteği süreci kolaylaştırıyor. Şu anda oyuncu ve ekip seçimi aşamasındayız, umarım güzel bir çalışma ve ekibimiz olur." dedi.

Gelecekte senaryo yazmaya ve film çekmeye devam etmek istediğini söyleyen Alhoz, sinema ile ilgilenen genç yönetmen adaylarına Anadolu Üniversitesi'ni tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahar Alhoz'un Ödüllü Kısa Filmi: Sığınak - Son Dakika

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