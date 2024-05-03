Sahibinden.com CEO'su: İkinci el oto satışlarında düşüş var - Son Dakika
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Sahibinden.com CEO'su: İkinci el oto satışlarında düşüş var

Sahibinden.com CEO\'su: İkinci el oto satışlarında düşüş var

Sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, ikinci el oto satışlarının ilk 3 ayda düştüğünü belirtti. Ertaş, şirketin yeni ürünlerine, otomotiv sektöründeki beklentilere ve yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca, şirketin otomotiv alanında yaptığı yatırımları ve Otobid markasını da anlattı. Ertaş, Türkiye'nin dijital dönüşüm açısından öncü bir ülke olduğunu ve ekonomi yönetiminin uyguladığı programa inandığını söyledi.

03.05.2024 11:17
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Sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, ikinci el oto satışlarına ilk 3 ayda düşüş olduğunu söyledi.

Ertaş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, şirketin yeni ürünlerine, otomotiv sektöründeki beklentilere ve yapay zekaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi dijital dönüşüm açısından öncü ve şanslı ülkeler arasında gördüğünü belirten Ertaş, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin başlattığı birçok proje dünyada bence örnek gösterilecek nitelikte. Özellikle e-devlette biz çok kuvvetliyiz. Birçok servisimize e-devlet üzerinden ulaşabiliyoruz. Özel sektöre baktığımızda da özellikle yenilikçi teknolojilere açık, fikirleri olan ve bunları gerçekleştiren sektörlerimiz var." diye konuştu.

"Araç sahipleri Otobid aracılığıyla araçlarını direkt galericilere satabilecek"

Ertaş, şirketin yatırımlarına da değinerek, özellikle otomotiv alanında ciddi bir yatırım yaptıklarını anlattı.

Geçen yıl kasımda Auto King'i satın aldıklarını, buraya sadece bir ekspertiz ve servis işi olarak girmediklerini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Aslında bizim ana yatırım yaptığımız şey bizim de müşterimiz olan Türkiye'deki on binlerce oto galericisine, sağlıklı bir araç tedariki sağlamak. Bunun için sahibinden araç tedarik sistemi platformumuzu kurduk. Burada filo kiralama şirketlerinden çıkıp satılmak üzere gelen araçları açık arttırma platformumuzda çevrim içi olarak galericilere tedarik edilmesini sağlıyoruz."

Autoking'in alınmasının nedenlerinden olan Otobid markasını da oluşturduklarını hatırlatan Ertaş, "Burada da artık sadece filo kiralama şirketlerinden çıkan araçlar değil, herhangi bir araç sahibi, Otobid aracılığıyla aracını Türkiye'deki on binlerce galeriye Otobid açık artırma platformu üzerinden satabiliyor olacak. Böylece hem araçları değerini bulacak hem de bütün galericilerimiz çok farklı marka ve özelliklere sahip yeni envanter bulacak, ticaretlerini ve iş hacimlerini genişletilebilecek." diye konuştu.

"Bakanımız Mehmet Şimşek'in programına inancımız tam"

Ekonomi yönetiminin uyguladığı programa işaret eden Burak Ertaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eninde sonunda bir dengelenme süreci yaşıyoruz. Sayın Bakan'ımız Mehmet Şimşek'in de programla ilgili sunumlarını burada izledik. Özellikle bu programın güvenilirliğine, sektörün ve bizlerin inancı tam. Bu doğrultuda gittikçe piyasalarda bir dengelenme olacak. İkinci el araç piyasasında geçen yıla göre fiyatlarda bir dengeleme söz konusu. Satış adetlerinde bir parça da olsa düşüş var ilk 3 ay verilerine baktığımızda ama bu geçici bir dönem. Bu programın sonuçlarının görülmesinin hazirandan sonra başlayacağını Sayın Bakanımızdan da dinledik. Bu dengelenme süreci oturacak ve 2025'ten itibaren bence hem bu piyasada da büyümeler olacak hem de daha doğru fiyatlamalarla herkes hem istediği aracı alabilecek hem de ticaretini yapan oto galeriler ve artık her kesimden (kişiler) haklı kazancını da elde edecek."

"Bayramdan sonra piyasa yeniden açılmaya başladı"

Burak Ertaş, ikinci el araç piyasasında satışlar açısından ocak ve şubata göre ciddi şekilde sezonsallığın da etkisiyle artış trendi olduğunu belirtti.

Bayramın hemen öncesinde satışların durakladığını, sonrasında yeniden açılmaya başladığını dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:

"Yaza doğru da hızlanarak artacağına inanıyoruz. Yazın standart bir tempoya geri dönecektir. Ama esas ben pazarın büyümesinin, dengelenme süreciyle, ekonominin rayına oturmasıyla olacağını düşünüyorum. Oralara yavaş yavaş geleceğiz. Ama ondan sonra sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme başlayacak.

Gelecekle ilgili otomotiv sektörüyle ilgili beklentilerimiz çok pozitif. Zaten temel unsurlara baktığımızda bin kişi başına araç sahipliğinde biz Avrupa'ya göre gelişecek bir pazarız. Çok açık bir şekilde gelişmemiz için çok rahat bir imkan var. Dolayısıyla herkes burada hem ticaretini yapacak hem de insanımız bence istediği araçları gelecekte alıyor olabilecek."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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