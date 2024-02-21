Şahinler suç örgütüne yönelik operasyonda firari şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şahinler suç örgütüne yönelik operasyonda firari şüpheli yakalandı

Şahinler suç örgütüne yönelik operasyonda firari şüpheli yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda firari olarak aranan şüpheli, Üsküdar'da saklandığı evde özel bölmede yakalandı. Operasyon sonucunda ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüphelinin, suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 eylemden sorumlu olduğu belirlendi.

21.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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"Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda firari olarak aranan şüpheli, Üsküdar'da saklandığı evde özel bölmede yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 29 Eylül 2023'te düzenlenen ve 22 zanlının tutuklandığı operasyon sonrası adreslerinde bulunamayanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, suç örgütünün yöneticisi olduğu tespit edilen firari şüphelilerden H.A'nın Üsküdar'da bir ikamette olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ev içerisine yapılmış özel bir alanda yakaladı.

Adresteki aramalarda ruhsatsız tabanca ile 91 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin, suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 eylemden sorumlu olduğu belirlendi.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül 2023'te suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 56 şüpheliden 43'ü yakalanmıştı.

Zanlılardan 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunamayan 6'sının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yapılan baskınlarda, 18 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ile 1025 dolar, 990 avro ve 23 bin 700 lira ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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