Sahte Alkolden 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sahte Alkolden 31 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul'da son 3 günde sahte alkol zehirlenmesi sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi, operasyonlar sürüyor.

16.01.2025 19:48
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Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) - İstanbul'da son 3 günde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenen 86 kişiden 31'i yaşamını yitirirken, 48 kişinin tedavisi devam ediyor. ANKA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre 7 kişi de taburcu edildi. Bu arada operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.

Sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Geçen yıl boyunca 48 kişinin öldüğü İstanbul'da son üç gün içinde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi. ANKA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, zehirlenen 86 kişiden 8'i daha yaşamını yitirdi. 48 kişinin tedavisi devam ederken, 7 kişi taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölenlerin yakınları cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alarak toprağa veriyor. Ölenlerden üçünün Özbekistan uyruklu Ulugbek Abdullayeva, Bogibek Karimov Turakul Rasvshanov, Zuhrettin İbragimov ve Türk vatandaşı Osman Burbut olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, etil ve metil alkolden sahte içki ürettikleri belirlenen operasyonlarını sürdürdü. Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz ilçelerindeki operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Sahte Alkolden 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA

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