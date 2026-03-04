Sahte Araç Muayene Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Araç Muayene Dolandırıcılığı

Sahte Araç Muayene Dolandırıcılığı
04.03.2026 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 14 ilde dolandırıcılık yapan şebeke, 26 kişiden 25'i tutuklandı. Hacim 810 milyon TL.

Diyarbakır merkezli 14 ilde 'araç muayene randevusu' adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Son İstasyon' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi.

İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN VATANDAŞLARI DOLANDIRIYORLARDI

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır merkezli İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Diyarbakır, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Araç Muayene Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı İşte son hali Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
İsrailli pilotlar İran’ı bombalamadan önce Tevrat okudu İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/

08:29
Trump fena köşeye sıkıştı İki ülkedeki Kürt liderlerle peş peşe görüştü
Trump fena köşeye sıkıştı! İki ülkedeki Kürt liderlerle peş peşe görüştü
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 08:46:24. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte Araç Muayene Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.