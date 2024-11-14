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Sahte doktor Manavgat'ta yakalandı

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Manavgat'ta kendini doktor olarak tanıtan R.G., seyyar güzellik uygulamaları yaparken yakalandı.

14.11.2024 10:39
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp, güzellik merkezine dönüştürdüğü minibüste uygulamalar yapan R.G. yakalandı. Evinde ve minibüsünde 2 milyon 500 bin lira değerinde tıbbi cihazlar ele geçirilen R.G.'nin lise mezunu olduğu belirlendi. 'Seyyar güzellik merkezi'nde 'botoks', 'yağ aldırma', 'yüz gençleştirme' ve 'diş beyazlatma' işlemleri yapan R.G.'nin internet sitesi olduğu da tespit edildi.

Manavgat'ta bir kişinin evinde ve minibüs tipi VIP araçta seyyar olarak güzellik uygulamaları yaptığı yönünde İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, R.G.'nin internet sitesi kurduğu ve sosyal medyada reklamlar verdiği tespit edildi. Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü, R.G. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda Çolaklı Mahallesi'nde yaşayan R.G.'nin, kendisini doktor olarak tanıtıp, 'RG Beauty Güzellik Salonu' adıyla evinde botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı tespit edildi. Şüphelinin aynı işlemleri minibüs tipi VIP aracıyla kendisini arayanların bulunduğu yere gidip, seyyar olarak yaptığı da anlaşıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, R.G. seyyar işlemleri yaptığı aracında seyir halinde yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ele geçirildi. Lise mezunu olan ve 'Dolandırıcılık', 'Basit yaralama', 'Kasten yaralama' ve 'Yetkisiz sağlık görevliliği' suçlarından kaydının bulunduğu belirlenen R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte doktor Manavgat\'ta yakalandı
Kaynak: DHA

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