Sahte Tatil İlanıyla 15 Milyon TL Dolandırıcılık - Son Dakika
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Sahte Tatil İlanıyla 15 Milyon TL Dolandırıcılık

Sahte Tatil İlanıyla 15 Milyon TL Dolandırıcılık

Sakarya'da, sahte bungalov tatiliyle 300 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

04.11.2024 17:31
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SAKARYA merkezli soruşturmada, sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı. Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: DHA

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