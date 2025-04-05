Saimbeyli'de Kiraz Çiçeği Festivali Hazırlıkları Başladı

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Saimbeyli, Kiraz Çiçeği Festivali'ne hazırlanıyor

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesi doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, kiraz festivali için de hazırlıklar başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından yazın doğal güzellikleri ile ziyaretçileri ağırlayan Saimbeyli ilçesi baharla renklenmeye başladı. Endemik kelebek çeşitleri, kamp alanları ve yürüyüş parkurları ile her yıl misafirler ağırlanan ilçede 26 – 27 Nisan'da Kiraz Çiçeği Festivali düzenleneceği bildirildi. İlçenin festival ile kiraz bahçelerinin ziyarete açılacağı belirtildi. Doğa, Kamp ve Fotoğraf tutkunları tarafından ilçenin cazibe merkezine dönüşmesi için bu yıl ilk defa Obruk Şelalesi mesire alanı düzenlenerek ziyaretçilerini beklemeye başladı. Kaymakamlık ve belediye bünyesinde yapılan hazırlıklarla eko turizme adım atıldığı kaydedildi.

İlçenin turizm potansiyelinin bu dönem gün yüzüne çıkarılması için kamp alanları ve doğa fotoğrafçıları rota merkezi oluşturduklarını anlatan Feke Belediye Başkanı Mahmut Dal, yıllardır bakımsız kalan Obruk Şelalesi çevresini de karavan ve kamp tutkunları için hazırladıklarını söyledi.

26-27 Nisan'da Kiraz Çiçeği festivali ile ilçede ziyaretçileri ağırlayacaklarını belirten Başkan Mahmut Dal " Kiraz bahçelerini ziyaretçilere açıyoruz. Kaymakamlığımız ile birlikte ilçemizin turizm potansiyelini ön plana aldık. Yazın Adana, Mersin ve Kayseri başta olmak üzere her yerden gelecek ziyaretçilerimiz için Akdeniz bölgesinde doğa turizmi ile ön plana çıkan bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Obruk şelalemizin bulunduğu alanı kamp tutkunları için hazır hale getiriyoruz. Çocuk parkımızı yeniledik. Bu alanda çadır kamp alanı oluşturuyoruz" dedi.

Hazırlıkları gördüklerini belirten vatandaşlardan Ali Yakar ise ilçede yapılan bu çalışmalardan çok mutlu ve umutlu olduklarını ifade etti. Festival için yolların düzenlendiğine değinen vatandaşlardan Mustafa Uyanık ise ilçenin turizmden hak ettiği değeri göreceği için mutlu olduklarını söyledi.