Saimbeyli'de Kiraz Çiçeği Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saimbeyli'de Kiraz Çiçeği Festivali Hazırlıkları Başladı

Geniş Video İzle

Adana'nın Saimbeyli ilçesi, 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Kiraz Çiçeği Festivali için hazırlıklara başladı. İlçede doğa turizmi potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

05.04.2025 10:35  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Saimbeyli, Kiraz Çiçeği Festivali'ne hazırlanıyor

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesi doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, kiraz festivali için de hazırlıklar başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından yazın doğal güzellikleri ile ziyaretçileri ağırlayan Saimbeyli ilçesi baharla renklenmeye başladı. Endemik kelebek çeşitleri, kamp alanları ve yürüyüş parkurları ile her yıl misafirler ağırlanan ilçede 26 – 27 Nisan'da Kiraz Çiçeği Festivali düzenleneceği bildirildi. İlçenin festival ile kiraz bahçelerinin ziyarete açılacağı belirtildi. Doğa, Kamp ve Fotoğraf tutkunları tarafından ilçenin cazibe merkezine dönüşmesi için bu yıl ilk defa Obruk Şelalesi mesire alanı düzenlenerek ziyaretçilerini beklemeye başladı. Kaymakamlık ve belediye bünyesinde yapılan hazırlıklarla eko turizme adım atıldığı kaydedildi.

İlçenin turizm potansiyelinin bu dönem gün yüzüne çıkarılması için kamp alanları ve doğa fotoğrafçıları rota merkezi oluşturduklarını anlatan Feke Belediye Başkanı Mahmut Dal, yıllardır bakımsız kalan Obruk Şelalesi çevresini de karavan ve kamp tutkunları için hazırladıklarını söyledi.

26-27 Nisan'da Kiraz Çiçeği festivali ile ilçede ziyaretçileri ağırlayacaklarını belirten Başkan Mahmut Dal " Kiraz bahçelerini ziyaretçilere açıyoruz. Kaymakamlığımız ile birlikte ilçemizin turizm potansiyelini ön plana aldık. Yazın Adana, Mersin ve Kayseri başta olmak üzere her yerden gelecek ziyaretçilerimiz için Akdeniz bölgesinde doğa turizmi ile ön plana çıkan bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Obruk şelalemizin bulunduğu alanı kamp tutkunları için hazır hale getiriyoruz. Çocuk parkımızı yeniledik. Bu alanda çadır kamp alanı oluşturuyoruz" dedi.

Hazırlıkları gördüklerini belirten vatandaşlardan Ali Yakar ise ilçede yapılan bu çalışmalardan çok mutlu ve umutlu olduklarını ifade etti. Festival için yolların düzenlendiğine değinen vatandaşlardan Mustafa Uyanık ise ilçenin turizmden hak ettiği değeri göreceği için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Saimbeyli, Etkinlik, Festival, Güncel, Turizm, Yaşam, Adana, Kiraz, Kiraz, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saimbeyli'de Kiraz Çiçeği Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

11:20 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
10:26 CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
16:35 Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kare yayınlandı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı
16:24 Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
16:18 Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
16:08 Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 11:49:55. #7.13#
SON DAKİKA: Saimbeyli'de Kiraz Çiçeği Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement