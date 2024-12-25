Saitbey Sitesi yıkımıyla ilgili 2 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Saitbey Sitesi yıkımıyla ilgili 2 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi ile ilgili soruşturma kapsamında iki kamu görevlisine 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. 5 kamu görevlisi hakkında ise 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi.

25.12.2024 16:24  Güncelleme: 16:27
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 45 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili soruşturma izni verilen yedi kamu görevlisinden sadece ikisi hakkında iddianame hazırladı. ANKA'nın ulaştığı iddianamede, "Şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır" denildi. 5 kamu görevlisi hakkında ise "Kovuşturmaya yer yok" kararı verildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 45 kişi yaşamını yitirdi. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Saitbey Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 7 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden ailelerin itirazı sonucu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, kaymakamlığın kararını iptal ederek soruşturma izni vermişti.

2 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma izni verilen yedi kamu görevlisinden o dönem Dulkadiroğlu Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olan Arzu Özaydın ile eski İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

"Mevzuat hükümlerine aykırı olan yapıya uygunluk kararları verdikleri tespit edilmiştir"

İddianamede 2 kamu görevlisinin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında yapının inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan, bilirkişi raporunda tahkikat konusu binanın yıkılmasında kusurlu oldukları tespit edilen, tahkikat konusu yapının inşa aşamasında gerekli izin ve onay işlemlerini yapan Arzu Özaydın ve Serap Binici isimli şahısların görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapıya uygunluk kararları verdikleri tespit edilmiştir. Bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirilmiştir. Şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

"Meslek icrasından yasaklanmaları" talep edildi

Cumhuriyet savcısı mütaalasında, Arzu Özaydın ve Serap Binici'nin "mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53/6 maddesi gereğince ilgili mesleğin icrasından yasaklanmalarını" talep etti.

5 kamu görevlisi için "kovuşturmaya yer yoktur" kararı

Başsavcılık, olay tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi'nde çalışan Ömer Taşdemir, Öner Gürbüzel, Cengiz Murat Özaydın, Yücel Tuncay Polat ve Serhat Aktemur hakkında ise "kovuşturmaya yer yoktur kararı" verdi. Kararın gerekçesinde, "Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda soruşturma kapsamında hakkında tahkikat yürütülen yukarıda kimlik bilgileri belirtilen belediye görevlilerine kusur atfı yapılmadığı, şüphelilerin tahkikat konusu yapının yıkılmasında kusurlu olduklarına ilişkin bir delil elde edilmediği anlaşılmıştır" denildi.

Saitbey Sitesi'nde yaşamını yitirenlerin aileleri, 5 kamu görevlisi için verilen "kovuşturmaya yer yoktur" kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Saitbey Sitesi yıkımıyla ilgili 2 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saitbey Sitesi yıkımıyla ilgili 2 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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