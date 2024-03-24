Sakarya'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti.
Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesince düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle Çark Caddesi'nden tarihi Orhan Camisi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atan grup, cami önünde basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan derneğin Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, her yıl mübarek ayda Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini artıran siyonistlerin bu yıl iyice insanlıktan uzak halde terör faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.
Siyonist İsrail rejiminin, son günlerde dillerine getirmeye dahi haya ettiği iğrenç saldırılara giriştiğini aktaran Aydın, "Bu bağlamda Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik akıl almaz saldırı başlatan işgalciler, hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz etti. Yapmış oldukları son insanlık dışı saldırılarla tıynetlerini ortaya koyan siyonistler, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 'İsrail laftan anlamaz, güçten anlar' sözünün haklılığını da gözler önüne sermiştir." diye konuştu.
Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze'ye sahip çıkmaları çağrısında bulunan Aydın, şunları kaydetti:
"Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor. Anadolu Gençlik Derneği teşkilatları, bugün Hamas başta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu Gençlik Derneği teşkilatları, bugün Filistin direnişinin ta kendisidir."
Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırılarını protesto eden yüzlerce kişi toplandı - Son Dakika
Şırnak-Hakkari kara yolunun 14-15 kilometreleri arasında çökme meydana gelmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yol üzerinde çökmeler ve çatlaklar oluştuğu belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ise hafif taşıtlar için Ortabağ Köyü içerisindeki alternatif yolun kullanılabileceğini duyurdu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Lalapaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Demirel'in evinde ölü bulundu. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demirel'in öldüğü belirlendi. Ceset, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, terör eylemlerinin durdurulması için büyük mücadele gerektiğini belirtti. Turan ayrıca, Türkiye'nin reformlara, adımlara ve çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Geyikli beldesinin potansiyelini artıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken evde geniş çaplı hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı dirft pisti açıldı. Dirft pilotlarının gösterileri FPV dron ile görüntülendi.
Sanatçı Eşref Ziya Terzi, Zeytinburnu'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserde Terzi, belediyelerin ramazana özel düzenlediği etkinliklerin kültür ve sanata katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Terzi, yeni bir sinema filmi çekeceklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Konserde ise Terzi'nin sevilen eserleri seslendirildi.
Kahramanmaraş'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 18 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Ortabağ köyü güzergahında iki tünel arasındaki yolda heyelan meydana geldiği belirtildi. Yol trafiğe kapatılmış ve alternatif yol belirlenmiştir.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin güçlü olması için çalıştıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayi alanında büyük mesafeler katettiğini ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?