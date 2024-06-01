Sakarya'da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi - Son Dakika
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Sakarya'da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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Sakarya'da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi Evlerin içine kadar sıza koku paniğe sebep oldu, kaynağı araştırılıyor Sakarya'nın Erenler ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nden geldiği öne sürülen koku vatandaşları sokaklara döktü.

01.06.2024 02:57
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Sakarya'da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Evlerin içine kadar sıza koku paniğe sebep oldu, kaynağı araştırılıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nden geldiği öne sürülen koku vatandaşları sokaklara döktü. İlçenin büyük bir kısmını kaplayan koku sebebi ile AFAD başta olmak üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde birçok mahallede sebebi henüz bilinmeyen bir koku yayıldı. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yoğun kokudan rahatsız olan ve maskelerle sokağa dökülen vatandaşlar, kokunun Sakarya Nehri'nden geldiğini ileri sürdü. Nehre kimyasal maddenin döküldüğü iddia edilen bölgeye AFAD başta olmak üzere, itfaiye, doğalgaz yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile yoğun bir çalışma başlattı. Sakarya Nehri'nden numune alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"Kokudan durulmuyor"

Küpçüler Mahallesi 3043. Sokak'ta ikamet eden ve koku sebebi ile sokağa çıkan Oğuz Bertan, "Evde oturuyorduk bir anda doğalgaz kokusuna benzer bir koku yayıldı. Dışarı çıktık ve tüm mahallenin dışarıda olduğunu gördük. Doğalgaz yetkililerine telefon açtık. Buraya gelip incelemelere başladılar. Sakarya Nehri'ne kimyasal atık döküldüğü söyleniyor, kokudan durulmuyor. Biz kendimizi geçtik çocuklarımız var" dedi.

"Nefes alamıyoruz"

Atilla isimli vatandaş ise, "Şu anda Sakarya Nehri'nden zehir akıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız nefes alamıyoruz. Zehirli bir atığın nehre döküldüğü söyleniyor" diye konuştu.

Sakarya\'da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi - Son Dakika
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