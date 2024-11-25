Sakarya'da Zabıta Denetimleri Arttı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşın ve esnafın huzurunu korumak için işlek cadde ve sokaklarda denetim yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, şehir merkezinde vatandaşın huzurunu ve ticaretini korumak, sükunu sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Kent merkezindeki en işlek caddeler, sokaklar ve bulvarlarda eş zamanlı denetime çıkan ekipler, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı, seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Ayrıca kaldırıma park ederek yaya ulaşımını ve güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüleri uyarıldı.

Serdivan'da Öğretmenler Günü kutlandı

Serdivan Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konserler düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden oluşan Bahar Kadınlar Topluluğu ile birbirinden önemli müzisyenlerin sahne aldığı konserlerde, öğretmenler coşkulu anlar yaşadı.

Etkinlikleri katılan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, emeklerinden ve fedakarlıklarından dolayı başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm eğitimcilerin gününü kutladı.

Sapanca'da ücretsiz basketbol kursu kayıtları başladı

Sapanca Belediyesi Spor Kulübünce, genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunulması ve basketbol sporunun sevdirilmesi amacıyla ücretsiz kurs açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2009-2019 yılları arasında doğan çocukların katılabileceği kurs, hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle geleceğin yıldızlarına ilham vermeyi hedefliyor.

Kurs kayıtları, Sapanca Belediyesi Kırkpınar Gençlik Merkezi'nde alınmaya başladı. Sporculara, Sapanca Spor Salonu'nda uzman eğitmenler eşliğinde temel basketbol teknikleri, spor disiplini ve takım çalışmasının önemi gibi konular aktarılacak.

SAÜ, "SAQ Fest" etkinliğinde Kazakistanlı öğrencileri ağırladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kazakistan Öğrenci Topluluğunca "SAQ Fest" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Arbella Super Cup Futbol Turnuvası, farklı şehirlerden gelen Kazakistanlı öğrencilerin katılımıyla başladı.

Ayrıca etkinlik kapsamında Kazakistanlı öğrenciler arasında Merkez Kafeterya'da halat çekme, el güreşi ve aşık oyunları oynandı.

Etkinliğe, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Amankul'un konuşma yaptığı etkinlikte, geleneksel danslar yapıldı, Kazakistan yöresine ait şarkılar seslendirildi.

SUBÜ, iki şehirde üniversite adaylarıyla buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya'da ve Kocaeli'de düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri'ne katılarak üniversite adayı öğrencilerle buluştu.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eket Fuarcılık tarafından "Doğru Tercih, Doğru Gelecek!" sloganıyla düzenlenen Sakarya'daki fuarın ilk gününde SUBÜ yetkilileri ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Kocaeli'deki ikinci günde ise öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, SUBÜ'nün hem Sakarya hem Kocaeli'deki standında, hazırlanan broşür ve kataloglarla üniversite ve "+1 Eğitim Modeli"ne ilişkin detayları aktardı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Çeroğlu, açıklamasında, kadına yönelik şiddetin temel nedeninin toplumsal, siyasal ve ekonomik koşulların yarattığı eşitsizlik temelli ayrımcılık olduğunu vurguladı.

İnsan hakkı ihlali ve ayrımcılık biçimi olarak kadına yönelik şiddetin, kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını artırarak sürdürdüğüne işaret eden Çeroğlu, "Küresel sorun olarak uluslararası mücadeleyi gerektiren kadına yönelik şiddet, ülkemizdeki etkilerine de bakıldığında her yönüyle toplumsal bir sorundur." ifadesini kullandı.