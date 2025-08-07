Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya\'dan kısa kısa
07.08.2025 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı'da "Gazze ve Doğu Türkistan İçin Tek Yürek" vicdan yürüyüşü gerçekleştirildi.

Akyazı'da "Gazze ve Doğu Türkistan İçin Tek Yürek" vicdan yürüyüşü gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Akyazı çarşı merkezi Gazi Süleyman Paşa Camisi karşısında son buldu.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, döviz ve pankartlarla Filistin ve Doğu Türkistan halkına destek mesajı verildi.

Katılımcılar yürüyüş boyunca, "Filistin'i savunmak Türkiye'yi savunmaktır" yazılı pankart ile "İsrail insanlık suçu işliyor", "İsrail'siz bir dünya", "Kudüs Müslümanlarındır" ve "Siyonizme karşı küresel intifada" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş, dualar ve basın açıklamasıyla sona erdi.

Uzunçarşı üçüncü etap dönüşümü başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarihi Uzunçarşı'nın 3. Etap 1. Kısım çalışmaları kapsamında 40 yapının restore edileceği projenin tanıtım töreninin yarın yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin tarihi mirası olan ve geçmişin hatıralarını ilk günkü yaşayıp yansıtan Adapazarı ilçesindeki tarihi Uzunçarşı'nın restore edileceği projenin tanıtım töreninin yarın saat 17.30'da Unkapanı Meydanı'nda yapılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Tarihi mirasımızı gerçek dokusu, kimliği ve en özel dokunuşlarla gelecek nesillere miras bırakacağız. Bunun için Uzunçarşı'ya güzellik katacak çalışmayı hassasiyetle başlatıyoruz. Geçmişimizden kalan her türlü değeri yaşatmak, zenginleştirmek ve değer katmak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi çarşımızın rekreasyon yapılması beklenen kısımları yakın gelecekte çok daha temiz, güzel ve ticarete uygun görüntü kazanacak." ifadelerini kullandı.

Adapazarı'nda yaz akşamları çocuklarla güzelleşti

Adapazarı Belediyesince "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla sürdürdüğü yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk sineması programı, Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi'nde çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocuklar aileleriyle açık hava sinemasında "Aslan HÜRKUŞ 4: Hürjet Oyunda" filmini izleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Yağmurun huzuru, çocuklarımızın neşesiyle birleşti. Evlatlarımızın gözlerindeki heyecan, yüzlerindeki tebessüm her şeye değer. Yaz akşamlarını bu tür buluşmalarla daha da anlamlı kılmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Türkistan, İnsan Hakları, sakarya, Akyazı, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı

20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
02:49
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
01:09
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
01:03
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
00:52
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu
Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 20:57:15. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.