Sakarya\'dan kısa kısa

Akyazı'da "Gazze ve Doğu Türkistan İçin Tek Yürek" vicdan yürüyüşü gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Akyazı çarşı merkezi Gazi Süleyman Paşa Camisi karşısında son buldu.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, döviz ve pankartlarla Filistin ve Doğu Türkistan halkına destek mesajı verildi.

Katılımcılar yürüyüş boyunca, "Filistin'i savunmak Türkiye'yi savunmaktır" yazılı pankart ile "İsrail insanlık suçu işliyor", "İsrail'siz bir dünya", "Kudüs Müslümanlarındır" ve "Siyonizme karşı küresel intifada" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş, dualar ve basın açıklamasıyla sona erdi.

Uzunçarşı üçüncü etap dönüşümü başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarihi Uzunçarşı'nın 3. Etap 1. Kısım çalışmaları kapsamında 40 yapının restore edileceği projenin tanıtım töreninin yarın yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin tarihi mirası olan ve geçmişin hatıralarını ilk günkü yaşayıp yansıtan Adapazarı ilçesindeki tarihi Uzunçarşı'nın restore edileceği projenin tanıtım töreninin yarın saat 17.30'da Unkapanı Meydanı'nda yapılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Tarihi mirasımızı gerçek dokusu, kimliği ve en özel dokunuşlarla gelecek nesillere miras bırakacağız. Bunun için Uzunçarşı'ya güzellik katacak çalışmayı hassasiyetle başlatıyoruz. Geçmişimizden kalan her türlü değeri yaşatmak, zenginleştirmek ve değer katmak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi çarşımızın rekreasyon yapılması beklenen kısımları yakın gelecekte çok daha temiz, güzel ve ticarete uygun görüntü kazanacak." ifadelerini kullandı.

Adapazarı'nda yaz akşamları çocuklarla güzelleşti

Adapazarı Belediyesince "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla sürdürdüğü yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk sineması programı, Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi'nde çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocuklar aileleriyle açık hava sinemasında "Aslan HÜRKUŞ 4: Hürjet Oyunda" filmini izleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Yağmurun huzuru, çocuklarımızın neşesiyle birleşti. Evlatlarımızın gözlerindeki heyecan, yüzlerindeki tebessüm her şeye değer. Yaz akşamlarını bu tür buluşmalarla daha da anlamlı kılmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.