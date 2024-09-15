Sakarya'da fabrikada patlama! 6'sı ağır 28 işçi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da fabrikada patlama! 6'sı ağır 28 işçi yaralandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği fabrikada 6'sı ağır 28 işçi yaralanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Ciddi bir yaralanma şimdilik yok, mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise ağır yaralı 2 işçinin entübe edildiğini ve içeride işçi kalmadığını söyledi.

15.09.2024 13:54
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 28 işçinin yaralandığı öğrenildi.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 13.20 sıralarında Hendek'te bulunan makarna fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda destek ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre en az 25 işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

SAKARYA VALİSİ KARADENİZ: YARALILARDAN 2'Sİ ENTÜBE DURUMDA

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek'te makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 28 olduğunu açıkladı. Hastanede tedavi gören işçileri ziyaret ettikten sonra yeniden patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen Vali Karadeniz, "28 yaralımız var. 6'sının durumu ağır. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir şey söyleyemiyorum. Değirmenler bölümünde çıktığı düşünülüyor" dedi. 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR: MAHSUR KALAN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Şu anda patlama ile ilgili net bir şey yok. Güçlü bir patlama olmuş. Ciddi bir yaralanma şimdilik yok. Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

ADALET BAKANI TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'da bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 21 işçi yaralandı
Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 21 işçi yaralandı
Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 21 işçi yaralandı
Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 21 işçi yaralandı
Sakarya\'da fabrikada patlama! 6\'sı ağır 28 işçi yaralandı

Yaşar Karadeniz, Yusuf Alemdar, Karadeniz, Sakarya, İtfaiye, Güncel, Hendek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da fabrikada patlama! 6'sı ağır 28 işçi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kuzeyli baba: Makarna fabrikası nda patlama nasıl oluyor ya Allah yardımcıları olsun sakarya işçi kenti olabiliyor bazen böle kazalar devletimiz gerekeni yapacaktır 22 17 Yanıtla
  • Hakan Yildiz: makarnaya yuzde 200 zam 14 9 Yanıtla
  • Ankara null: olmayan ekip mudehale edemez hep yalan 11 10 Yanıtla
  • Kemsl: 2016 temmuzundan beri ay üretim mekanlarında ya yangın ya da patlama oluyor. 17 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: OBAMS Makarna geçmiş olsun. 9 2 Yanıtla

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