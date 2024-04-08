Sakarya ilçe belediyeleri yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sakarya ilçe belediyeleri yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Sakarya ilçe belediyeleri yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

08.04.2024 19:26
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Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen nisan ayı meclis toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Mutlu Işıksu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Işıksu, gelecek nesillere temiz, sağlıklı, güvenli, kültür ve sanata önem veren şehir bırakma hedefiyle planlı şehircilik, kentsel dönüşüm, çevreci şehir ve sosyal belediyecilik gibi ilkeler doğrultusunda çalıştıklarını bildirdi.

İlçede 112 eser ve hizmeti hayata geçirmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Işıksu, şunları kaydetti:

"Bu eser ve hizmetlerin insan ve şehir odaklı olması, mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında en yüksek katkıları sunması, bizim için memnuniyet verici olmuştur. Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projemiz başta olmak üzere Mahallemi Güzelleştiriyorum ve Çocuk Hakları projelerimiz, müzeler, millet evleri ve sosyal tesisler, cemiyet alanları, parklar ve sahalar ve daha birçok projemiz sahadan en çok olumlu geri dönüş aldığımız projelerimiz olmuştur.

2024-2029 çalışma dönemimize hep birlikte bismillah diyoruz. Tüm meclis üyelerimize, seçilen muhtarlarımıza ve tabii ki çalışma arkadaşlarıma, Adapazarı'mıza en güzel katkıları sağlayacak bir süreç diliyorum. Bizler hep sahada olmaya, Adapazarı'mızda örnek eser ve hizmetleri hayata geçirmeye, her zaman daha iyisi için çok çalışmaya, şehir insanının dostu, esnaf dostu, çocuk dostu, STK dostu belediye başkanı olmaya devam edeceğiz."

Erenler

Erenler Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) belediye başkanı seçilen Şenol Dinç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Dinç, yeni dönemin ilk toplantısının Erenler için hayırlı olmasını temenni etti.

Milletin verdiği emanete sahip çıkarak Erenler'e değer katacak faydalı ve kalıcı yatırımlara imza atacaklarını vurgulayan Dinç, "İlçemizin sorunlarını ve milletimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı hiç zaman kaybetmeden gerçekleştirecek, aynı zamanda milletimize verdiğimiz sözleri hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Bizlere inanan kimseyi mahcup etmeyecek, destek veren veya vermeyen her vatandaşımıza hizmet götürmek, 33 mahallemize de hizmet sunmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ferizli

Ferizli'de İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Ata'nın katılımıyla ilk meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Ferizli Belediye Başkanı Ata, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Ferizli'ye hizmet etmek için büyük azimle göreve başladıklarını anlatan Ata, "Seçimden önce verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Halkımızla birlikte Ferizli'yi daha güzel geleceğe taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

Toplantıda söz alan meclis üyeleri de Ata'ya yeni görevinde başarı diledi.

Akyazı

Akyazı Belediyesinin ilk meclis toplantısı AK Parti'den yeniden belediye başkanlığına seçilen Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi.

Soykan, ilçeyi "Türkiye Yüzyılı"nın parlayan yıldızı haline getirmek için yeniden yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk günkü aşkla Akyazı'yı yeni ufuklara, güzel yarınlara taşımak için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruluktan ve dürüstlükten şaşmadan, hemşehrilerimizin verdikleri oylara halel getirmeden ilçemiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabb'im hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin inşallah."

Toplantılarda gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA

Sakarya, Ferizli, Erenler, Akyazı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya ilçe belediyeleri yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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