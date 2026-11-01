Sakarya Pamukova\'da bozayı saldırısına uğrayan Rıdvan Eğken hastaneye kaldırıldı

Sakarya Pamukova'da bozayı saldırısına uğrayan Rıdvan Eğken hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplarken bozayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki Rıdvan Eğken yaralandı. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Rıdvan Eğken (67), bozayı saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla mantar toplamaya giden Rıdvan Eğker, ormanda bozayının saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Eğken için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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