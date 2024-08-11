Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Köpek avını durdurun! - Son Dakika
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Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Köpek avını durdurun!

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye'nin birçok ilinde köpeklerin zalimce öldürüldüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

11.08.2024 01:44
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(ANKARA) - Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a " Türkiye'nin her yerinde köpek avı başladı, Allah rızası için bu zulmü durdurun, bir sözünüz yeter" dedi.

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar,  X hesabından yaptığı açıklamada Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'nin birçok ilinden hayvanların öldürüldüğü görüntülerin gelmeye başladığını açıkladı. Görüntülerde hayvanların söz konusu yasada belirtilen hiçbir kurala uyulmadan öldürüldüğüne dikkati çeken Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu zulmü durdurun" dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor. Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor. Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri. Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Köpek avını durdurun! - Son Dakika

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