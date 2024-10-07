Samsun\'a İstiklal Madalyası Teklifi

Güncel

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'a istiklal madalyası verilmesi için kanun teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Çan, partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Samsun'un milli mücadeledeki önemine dikkati çekerek İstiklal Madalyası ile onurlandırılması gerektiğini söyledi.

Samsun'a İstiklal Madalyası verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sunduğunu belirten Çan, tüm siyasi ve vatandaşların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

İstiklal Madalyası sahibi olan şehir ve ilçelere dikkati çeken Çan, "Bu madalyalar kişilere verildiği gibi, ülkede şehirlerimize de verilmiştir. Halihazırda Türkiye'de İstiklal Madalyası'na sahip üç şehir bulunuyor. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep. Ayrıca Kastamonu'nun İnebolu ilçesi de bu onura layık görülmüştür. Samsun'un da Milli Mücadele'ye yaptığı büyük katkılar dolayısıyla bu madalyayı alması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çan, kanun teklifi ile ilgili destek almak için AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ve diğer siyasi parti temsilcileri ile görüşeceğini kaydetti.