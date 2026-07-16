Samsun'da 15 Temmuz coşkusu: şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Samsun'da 15 Temmuz coşkusu: şehitler dualarla anıldı

Samsun\'da 15 Temmuz coşkusu: şehitler dualarla anıldı
16.07.2026 00:59
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Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

SAMSUN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 19.00'da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' yürüyüşüyle başladı. İstiklal Caddesi ile 19 Mayıs Bulvarı güzergahını takip eden kortej, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi tarafından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sancak teslim edildi. Programda, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 15 Temmuz belgeseli ile 'Direnişten Dirilişe Samsun' belgeseli gösterildi. Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı sahne alırken, öğrenciler şiir okudu. Ayrıca 15 Temmuz'u konu alan video gösterimleri de vatandaşlarla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yaptığı konuşma, meydandaki dev ekrandan izlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril şiir okurken, protokol üyeleri de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Anma programında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Kurra hafızları Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirirken, İl Müftülüğü Tasavvuf Musiki Korosu da ilahiler seslendirdi.

'BİRBİRİMİZE KENETLENMENİN, OMUZ OMUZA OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

15 Temmuz'un sıradan bir birliktelik günü olmadığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs ve istiklal şehri Samsun'umuzda, bundan 10 yıl önce olduğu gibi aziz milletimiz yine Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Yüce Türk milletinin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla anlatılacak zafer günü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, bir kez daha milletçe birbirimize kenetlenmenin, omuz omuza olmanın onurunu, gururunu ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin uğradığı en ağır ihanetlerden biri olan 15 Temmuz FETÖ'nün hain kalkışmasının, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin 10'uncu yılında, demokrasi şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz" dedi.

'BU MİLLET, O GECE MEYDANLARA AKARAK BU VATANIN KİME AİT OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR'

Vatanın birliği ve beraberliğinin güçlü olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şöyle konuştu:

"FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman asker, polis ve vatandaşımızı; 2 bin 740 kahraman gazimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim onlardan ve bu coğrafyayı bizlere ebediyen vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun. Bu meydanlar, sıradan birer toplanma alanı değildir. Bu meydanlar; bu milletin iradesinin, bağımsızlık sevdasının ve sarsılmaz birliğinin en somut, en canlı şahididir. Bundan 10 yıl önce o zifiri karanlık gecede, vatanımızın kalbine saplanmak istenen hançeri gördük. Silahla özgürlüğümüze göz diken hainlerin pususuna şahit olduk. Ama unuttukları, asla hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu millet esaret zincirlerini çoktan kırmıştı! Bu milletin her bir ferdi, göğsünde imanı, elinde bayrağıyla o gece meydanlara akmış ve tüm dünyaya bu vatanın kime ait olduğunu göstermiştir."

15 Temmuz dolayısıyla gece saat 00.13'te kentteki tüm camilerde sela okundu.

Kaynak: DHA

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