Samsun'da balıkçılar sezonu açtı - Son Dakika
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Samsun'da balıkçılar sezonu açtı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar sezonu açtı. Balıkçılar denize açılmadan önce tören düzenlendi.

31.08.2024 23:46
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Samsun'da balıkçılar 'vira bismillah' diyerek sezonu açtı

SAMSUN - Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Samsun'da balıkçılar "vira bismillah" diyerek sezonu açtı.

Türkiye genelinde denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 1 Eylül'ü iple çeken Samsunlu balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak denize açıldı. Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında ise protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törende horon tepildi, dualar edilerek balıkçılar denize uğurlandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Ülkemiz çok zengin bir coğrafyaya sahiptir. Balıkçılık ile geçinen birçok ailemiz var. Samsun'da 210 kilometrelik sahil kesiminde av sezonuna baktığımızda balıkçı teknelerimiz 493 tanesi denizlerde 131 tanesi de iç sularda olmak üzere 629 tane teknemiz var. Bunun 181 tanesi 12 metre üzeridir. Geçtiğimiz yıl av sezonuna baktığımızda ülke genelinde 350 – 400 bin ton avcılık, ilimize baktığımızda toplam 59 bin 800 ton avcılık yapılmıştır. Karadeniz en fazla av yapılan il Samsun'dur. Burada başta orta su trolü başta olmak üzere gırgır ile yapılan avlar mevcuttur. En fazla balık türümüze baktığımızda hamsi ve çaça olmak üzere yine palamut, mezgit türlerde avlanabilmektedir. Ayrıca balık unu ve yağı üretimi yapan fabrikalarımıza hammadde temini de yapılmaktadır. Samsun'da toplam 9 tane su ürünleri işleme tesisimiz, 3 tane de balık unu ve yağı fabrikamız var. İlimiz ekonomisine 55 ile 60 milyon dolar arasında bir girdisi var" dedi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç ise bu sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Programa katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA

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