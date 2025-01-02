Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

Samsun'da çocuğundan aldığı anahtarla eve girerek boşanma aşamasındaki eşini bekleyen Birol O, eve gelen eşine bıçakla saldırdı. Aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

02.01.2025 14:49  Güncelleme: 17:18
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Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet haberlerine bir yenisi Samsun'dan eklendi. 19 Mayıs ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde dehşet yaşandı.

Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

EVE GİZLİCE GİRİP BEKLEDİ

Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla eve girdi. Birol O, burada boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini bekledi.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Eve gelen Muradiye O. (38) ile Birol O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Birol O, Muradiye O'yu beş yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS KAÇAN SALDIRGANI ARIYOR

Muradiye O'nun hastanedeki tedavisi devam ederken polis ekipleri, kaçan Birol O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 19 Mayıs, 3-sayfa, samsun, Güncel, Tuzak, Yaşam, Polis, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emir Arslan:
    Erkek biraz gururlu şerefli olur kadın seni istemiyorsa neden zarar veriyorsun çok hayatımdan kendine başka hayat kur ama korkak ve namusuzlat gücü sadece kadına yetiyor 70 7 Yanıtla
  • Hasan Hüseyin:
    Ağzına sağlık Emir Arslan kardeşim. Kadınlar narin varlıklar, onlara zarar vermek en aşağılık en pislik davranıştır. Bir kediye gücünüz yettiği için ona zarar veriyor musunuz? Kadın da öyle ne olursa olsun gitmesini bileceksiniz. Kadına her zaman her zaman her zaman saygıda, hürmette kusur etmeyeceksiniz. O güzel varlıklara saygı ve sevgiden başka duygu beslemeyeceksiniz. Rahatsızlık vermeyeceksiniz. Hiç olmazsa çekip gidip hayatınıza bakmasını bileceksiniz. İnşallah. 41 8 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Salakherif ! 3 1 Yanıtla
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