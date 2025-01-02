Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet haberlerine bir yenisi Samsun'dan eklendi. 19 Mayıs ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde dehşet yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla eve girdi. Birol O, burada boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini bekledi.
Eve gelen Muradiye O. (38) ile Birol O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Birol O, Muradiye O'yu beş yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muradiye O'nun hastanedeki tedavisi devam ederken polis ekipleri, kaçan Birol O'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika
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