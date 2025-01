Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

Hasan Hüseyin:

Ağzına sağlık Emir Arslan kardeşim. Kadınlar narin varlıklar, onlara zarar vermek en aşağılık en pislik davranıştır. Bir kediye gücünüz yettiği için ona zarar veriyor musunuz? Kadın da öyle ne olursa olsun gitmesini bileceksiniz. Kadına her zaman her zaman her zaman saygıda, hürmette kusur etmeyeceksiniz. O güzel varlıklara saygı ve sevgiden başka duygu beslemeyeceksiniz. Rahatsızlık vermeyeceksiniz. Hiç olmazsa çekip gidip hayatınıza bakmasını bileceksiniz. İnşallah.