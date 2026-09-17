Samsun'da bisikletli Güneş'e çarpan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis, hüküm geri bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da bisikletli Güneş'e çarpan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis, hüküm geri bırakıldı

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Samsun\'da bisikletli Güneş\'e çarpan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis, hüküm geri bırakıldı
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Samsun Atakum'da bisikletiyle yaya geçidinden geçen Güneş Uçak'a (12) çarparak ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Mustafa Furkan K. (24), 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı. Anne Sevil Topaloğlu Uçak, kararı kabul etmediklerini belirterek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

SAMSUN'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Güneş Uçak'a (12) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Mustafa Furkan K. (24), 1 yıl 8 ay hapse çarptırılıp, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Güneş'in annesi Sevilay Topaloğlu Uçak, "Bizim Güneş'imiz söndü. Tüm hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi dışarda hayatına devam etmemeli. Bunun bir bedeli olmalı" dedi.

Kaza, 6 Haziran günü saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Furkan K. yönetimindeki 55 AGZ 876 plakalı otomobil, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Uçak'a çarptı. Kazada, Güneş Uçak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı. Üniversite öğrencisi Mustafa Furkan K. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güneş Uçak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜNEŞ 'ASLİ', SÜRÜCÜ 'TALİ' KUSURLU

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Furkan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianame, 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda, "Bisiklet sürücüsü Güneş Uçak, kırmızı renkli trafik ışığı yandığı sırada yaya geçidinden karşıya geçmek için yolun sağ kısmından orta refüj kısmına bisikletini sürmesi Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürülmesi yasaktır' kuralını ihlal ettiği ve kazada 'asli' kusurlu olduğu, Mustafa Furkan K.'nin ise yaya geçidine yaklaşırken kavşak içindeki kurallara uymadığından 'tali' kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

'GÖRSEYDİM BEN DE DURURDUM'

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Güneş Uçak'ın annesi Sevil Topaloğlu Uçak, babası Özkan Uçak ve taraf avukatları ile tutuksuz sanık Mustafa Furkan K. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Mustafa Furkan K., "Düşünüldüğü gibi arabayı kullanırken herhangi bir şeyle uğraşmıyordum. Güneş'ten önceki yayayı gördüm. Frene basmadım çünkü zaten geçmişti. Ondan sonra Güneş'le karşı karşıya kalınca frene de bastım, manevramı da yaptım. Diğer aracın durmasının sebebi Güneş'i görmesiydi. Ben görseydim ben de dururdum. Bilinçli olarak yaptığım bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mustafa Furkan K.'nin avukatı ise duruşmada, "Hız noktasında bir tespit yapılmış. Biz bu kazanın öngörülemeyecek şekilde olduğunu düşünüyoruz. Huzurunuzda pişmanlığını da dile getirdi. Kendisi tıp fakültesi öğrencisi. Aksi kanaatteyseniz lehimize olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Aile avukatı Umut Alkaş ise "Atakum'un en yoğun olduğu dönem yaz dönemi. Bunun bir ihtimal olduğunu bilmesi gerekir sürücünün. Biz bilinçli taksirin öngörülmesini istiyoruz. Bir çocuğun oradan çıkabileceğini tahmin edebiliyor olmasına rağmen bilinçli bir şekilde o kazaya sebebiyet veriyorsun demektir. Caydırıcı bir ceza vermelisiniz. 20 kilometre daha az hızla gitse Güneş aramızda olacaktı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti müşteki, avukat ve sanığı dinledikten sonra kararını verdi. Sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'BİZİM GÜNEŞ'İMİZ SÖNDÜ'

Karar sonrası konuşan anne Sevil Topaloğlu Uçak, "Bu karar sadece Güneş için değil, hayatını kaybeden diğer çocuklar için alınmış bir karar. Engelliler ve kadınlar için alınmış bir karar ve biz bu kararı kabul etmiyoruz. Güneş'imiz çok küçüktü ve yayaydı. Sadece bisikletinin üzerindeydi. Araç kullananların daha dikkatli olması gerekir. Kavşaklara ve yaya geçitlerine daha yavaş girmesi gerekir. Bizim bütün talebimiz buydu. Bu sadece bir mahkeme. Buradaki mücadelemiz asla bitmeyecek. Güneş'i seven bir sürü insan var ve onlarla beraber bu mücadeleye devam edeceğiz. Mustafa Furkan K., rahat rahat dışarda gezemeyecek. O daha 12 yaşındaki bir çocuğun canını aldı ve çok kötü bir şekilde aldı. Bizim Güneş'imiz söndü. Tüm hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi dışarda hayatına devam etmemeli. Bunun bir bedeli olmalı. Bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

'O SÜRÜCÜNÜN VİCDANI KAPALI'

Aile adına basın açıklamasında bulunan Dilara Taşdelen ise "O daha 12 yaşındaydı. Hayalleri olan, bisikletiyle bu sokaklarda büyümeye çalışan bir çocuktu. Onun hayatı kurallara uyulmadığı için yarım bıraktırıldı. Canımızdan bir parçayı koparanlara karşı adalet çığlığımızı duyurmak zorundayız. Kanun açık, kurallar net ama o sürücünün vicdanı kapalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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