Samsun\'da Çocuk Maratonu ve Festivali Heyecanı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Maratonu ve Festivali düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Batıpark'ta düzenlenen etkinlik alanı, şişme oyun gruplarıyla donatıldı.

Çocuklar, etkinlikte oyunların yanı sıra illüzyon, kukla maskot, jonglor ve karagöz gösterilerini izledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen maraton koşularında 1-14 yaş aralığındaki çocuklar yarıştı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin kalbinin Samsun'da attığını söyledi.

19 Mayıs'ın Samsun'da büyük coşkuyla kutlandığını belirten Karaaslan, "Bu kutlamalar, törenler Samsun'da daha öncesinden başladı. Mayıs ayı bütünüyle çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın ve ailelerinin bir arada olduğu bir dönem bizim için." dedi.

Kentte ilk kez çocuk maratonu ve festivali düzenlendiğine dikkati çeken Karaaslan, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından çocuklarımızı böyle büyük ve coşkulu bir ortamda bir araya getiren organizasyon nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan ise "Koş şampiyon koş" sloganıyla düzenledikleri etkinliğe çok sayıda çocuğun katıldığını, hepsinin kendileri için şampiyon olduğunu bildirdi.

Samsun'un önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile getiren Doğan, "Mayıs ayında 81 ilin en önemli şehri Samsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Tüm gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli çocuklar için düzenlenen özel maratonu başlatan Karaaslan ve Doğan, yarışa katılan çocuklara madalya verdi.