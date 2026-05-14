Samsun'da Otobüs Bilet Denetimi
Samsun'da Otobüs Bilet Denetimi

14.05.2026 14:29
Kurban Bayramı öncesi, Samsun'da otobüs firmalarına yönelik bilet denetimi yapıldı.

SAMSUN'da Kurban Bayramı öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerine yönelik bilet denetimi gerçekleştirildi. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 60 firmanın fiyat tarifelerini denetledi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yolcu taşımacılığı yapan firmalar kontrol edildi. Denetimler kapsamında otogarda faaliyet gösteren 19 yazıhane ve 60 firma üzerinde denetim yapıldı.

Denetin sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz genelinde yürüttüğümüz yaygın yoğun denetim faaliyetlerimizi ilimiz genelinde de etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Bugün ise İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminalimizde denetimler gerçekleştirmeyiz. Denetim faaliyetlerimizde Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden firmalarımız tarafından beyan edilen ücret tarifesine uygun bilet satışlarının gerçekleştirilip gerçekleştirmediğine dair kontroller sağlanmaktayız. Denetimlerimizde, firmalarımız tarafından U-ETDS üzerinden beyan edilen fiyat tarifesi üzerinde bilet satışlarının yapıldığına dair tespitler yapılması halinde, bir taraftan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında 'Haksız Fiyat Artışı' diğer taraftan ise 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında işlem tesis etmekteyiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. İşletmeleri U-ETDS üzerinden beyan edilen fiyat tarifelerine uygun bir şekilde bilet satışlarının gerçekleştirmesi konusunda uyarılarda bulundu" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

