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Samsun'da Vegan Deri Üretimi

Samsun\'da Vegan Deri Üretimi
17.06.2026 11:48
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Samsun BİLSEM öğrencileri, hurma çekirdeğinden vegan deri üreterek doğa dostu bir proje geliştirdi.

SAMSUN'da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hayvanların kürkleri için öldürülmesini önlemek ve plastik kullanımını azaltmak amacıyla hurma çekirdeğinden 'vegan deri' üretti. Projenin danışman öğretmeni Yasemin Soydaş Bozkurt, "Çocuklarımız hem çevre hem hayvan hakları konusunda duyarlı olduğu için güzel bir proje geliştirdiler. Amacımız, hem plastik kirliliğini azaltmak hem hayvanların deri üretimi nedeniyle öldürülmesini engellemek" dedi.

Samsun BİLSEM Kimya Öğretmeni Yasemin Soydaş Bozkurt koordinesinde, 7'nci sınıf öğrencileri Beril Bekkaya, Sümeyye Hüsna Beğen ve Gülce Baç, hayvanların kürkleri için öldürülmesini önlemek ve plastik kullanımını azaltmak amacıyla çevre dostu bir malzeme geliştirmek için çalışma yaptı. Öğrenciler, araştırmaları sonucunda hurma çekirdeğini ham madde olarak kullanıp 'vegan deri' üretti. Dayanıklılık testlerinde de elde edilen derinin 51,3 Newton kuvvete kadar dayanabildiği belirlendi. Öğrenciler, geliştirdikleri malzemenin dayanıklılık özellikleri sayesinde geleneksel derinin kullanıldığı birçok alanda değerlendirilebileceğini ifade etti. Ayrıca öğrenciler, çevre dostu üretim anlayışıyla geliştirilen malzemenin sürdürülebilir ürünlere katkı sağlayabileceğini da ifade etti.

'DOĞA DOSTU VE ÇOK DAYANIKLI'

Projeyi anlatan öğrenci Beril Bekkaya, "Arkadaşlarımla beraber bir doğa dostu deri yapmaya karar verdik. Amacımız, hayvanların kürklerinin kullanılmasının veya plastik kullanımının azaltılmasıydı. Bunun için ilk önce bir leğenin içerisine 1 litre su, 27 gram sodyum aljinat, 84 gram gliserin, 11 gram Hindistan cevizi yağı ve 24 gram hurma çekirdeği tozu koyduk ve manyetik karıştırıcılı ısıtıcı içerisinde bunların hepsini karıştırdık. Karıştırma işlemi esnasında içerisine parça parça pamuklar ekledik ve homojen bir hale getirdik. Olabildiğince homojen bir hale geldikten sonra bir tepsi üzerinde bunun hepsini yaydık ve bunu 14 günlük bir kuruma sürecine bıraktık. Bu sürecin ardından bir dayanıklılık testi yaptık ve 51,3 Newton'a kadar dayandığını gördük. Hem doğa dostu bir deri yaptık hem de bu deri çok dayanıklı bir deri oldu. Yani normal derilerin kullanıldığı her yerde kullanılabilecek bir şey. Buradaki amaç ise hayvanların derisinin kullanılması için öldürülmeleri önlemek ve plastik kullanımının azaltılması" diye konuştu.

'DÜNYA BİZE EMANET'

Projenin danışman öğretmeni Yasemin Soydaş Bozkurt ise "Öğrencilerimizle birlikte hayvansal ve plastik kaynaklı deri alternatif bir vegan deri malzemesi tasarladık. Araştırmalarımızın sonucunda farklı materyalleri düşündük ve hurma çekirdeğinden yapmaya karar verdik. Çocuklarımız hem çevre konusunda duyarlı hem hayvan hakları konusunda duyarlı olduğu için güzel bir proje geliştirdiler. Ortaya da güzel bir ürün çıktı. Amacımız, hem plastik kirliliğini azaltmak hem hayvanların deri üretimi nedeniyle öldürülmesini engellemek. Çevreyle dost bir malzeme geliştirmek. Sonuçta dünya bize emanet verilmiş ve bunu en iyi şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız da duyarlı olduğu için güzel bir proje geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Samsun, Vegan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Vegan Deri Üretimi - Son Dakika

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