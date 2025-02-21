Samsun'da Yoğun Kar Yağışı: 141 Yol Ulaşıma Kapandı, Sınavlar Ertelendi - Son Dakika
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Samsun'da Yoğun Kar Yağışı: 141 Yol Ulaşıma Kapandı, Sınavlar Ertelendi

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 141 grup yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi ve sınavlar ertelendi. Belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.

21.02.2025 18:29
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Samsun'da kara kış: 141 grup yol ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Samsun'da yollar kapandı, sınavlar ertelendi, okullar tatil edildi

SAMSUN - Samsun'da üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı, kırsalda 141 grup yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye'ye Sibirya üzerinden gelen Altay kar fırtınası, Samsun'da da etkili olmaya devam ediyor. Üç gündür şehri beyaza bürüyen yoğun kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Şehir merkezi ve tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Gece sıfırın altına düşen sıcaklık, cadde ve sokakları buz pistine çevirdi. Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin yoğun çalışması ile ana arterler ve sokaklar temizlendi. Öğlene doğru yüzünü gösteren güneş de buzları eritti.

Karla kaplanan şehir merkezleri dron ile görüntülendi. İlkadım, Canik, Atakum ve Terme gibi ilçelerde oluşan kar güzelliği havadan daha net anlaşıldı.

Bin 811 personel sahada görev başında, 141 yol ulaşıma kapandı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede 141 yol ulaşıma kapandı. Atakum'da 14, Alaçam'da 15, Ayvacık'ta 22, Bafra'da 41, Canik'te 1, Çarşamba'da 23, 19 Mayıs'ta 4, Salıpazarı'nda 14, Terme'de 8, Tekkeköy'de 6 ve Yakakent'te 8 grup yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak ve kuvvetli kar yağışı nedeniyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, YEDAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve AFAD olmak üzere toplam bin 811 personel, 196 iş makinası, 173 kamyon ve 616 araç alanda görev yapıyor.

Kardan etkilenen hastalar, hastanelere yetiştiriliyor

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşların imdadına yetişiyor. Terme'nin Kuşçullu Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki diyaliz hastası Havva Sezer, karla kaplanan yolları açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Sınavlar ertelendi, eğitime ara verildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 22-23 Şubat tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar) müdürlüğe bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ve yüz yüze eğitim yapılan açık liselerde il geneli eğitim öğretime ara verdi. Ayrıca etkili olan olumsuz hava nedeniyle, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Bilsem Mazeret/Telafi Sınavı da 1 Mart Cumartesi gününe ertelendi.

Kaynak: İHA

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