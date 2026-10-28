Samsun Kavak\'ta hibe alan çift, yaklaşık 600 kazlık çiftlik kurdu

Samsun'da şehir yaşamını geride bırakarak 4 yıl önce kırsal bir mahalleye yerleşen Burak ve Ebru Şahinkaya çifti, yaklaşık 600 kazın bulunduğu bir çiftlik kurdu.

Samsun'da uzun yıllar petshop işleten Burak Şahinkaya ile eşi Ebru Şahinkaya, 4 yıl önce 2 çocuklarıyla Kavak ilçesine bağlı kırsal Hacılı Mahallesi'ne yerleşti.

Önce Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kaz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 2023 yılında hibe olarak 50 kaz alan Şahinkaya çifti, talep olması üzerine kaz sayısını zamanla yaklaşık 600'e çıkardı.

Şahinkaya çifti, eti için yetiştirdiği kazların yavrularını da satarak gelir elde ediyor.

Burak Şahinkaya, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla bavullarını toplayıp 2022 yılında kırsal mahallelerine yerleştirdiklerini söyledi.

Eşinin ve çocuklarının kısa zamanda bölgeye alıştığını belirten Şahinkaya, "Benim çocukluk hayalim kaz bakmaktı. Birkaç kazla başladım. Büyükşehir Belediyesinden 2023 Mayıs ayında 50 kaz hibesi aldım. Bu kazları çoğaltarak 200, 300, 400 derken yaklaşık 600 damızlık bulunan bir çiftlik haline geldik." dedi.

Kavak ilçesinde kaz yetiştiriciliğiyle ilgili kooperatif kurma kararı da aldıklarını dile getiren Şahinkaya, "Çocukluğumuzda köylerdeki evlerde en az 20-30 veya 50 kaz olurdu. Sonra bir baktık ki köyde kimsede kaz yok. Biz kaz üretmeye başladıktan sonra etrafımızdaki insanlar da baktılar bu işte güzel ekmek var, ek gelir oluyor, şu anda sadece bizim köyde 6-7 hane kaz üretimine başladı. Kavak ilçesinde 100-150 kişiyi kaz işine soktuk. Sektörü canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin de kaz üretiminin artırılması konusunda kendilerine destek verdiğine işaret eden Şahinkaya, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kooperatife ait damızlık işletme, kuluçhane ve kesimhane kurma projemiz var. 2027 yılında inşallah faaliyete başlayacağız. Şu an için kesimhanemiz olmadığı için yavru satışı yapıyoruz. Hedefimiz, kazı et haline dönüştürmek. Yani marketlere girmek istiyoruz parça şeklinde. Şu anda Türkiye'de kazlar bütün olarak satılıyor. O da insanların alım gücünü zorluyor. Biz bunu parçalayıp??????? satışını yapmak istiyoruz."

"Burada hem ticari hem de manevi olarak oldukça keyifliyiz"

Ebru Şahinkaya ise ilk yıllarında kaz, ördek ve tavuk yetiştirmeyi denediklerini, araştırmaları sonucunda hem ticari anlamda karlı hem de daha keyifli olduğu için kaz bakmaya karar verdiklerini anlattı.

Kırsal bölgeye göç etmelerini tetikleyen sürecin pandemi dönemi olduğuna dikkati çeken Şahinkaya, "O süreçte köydeydik ve bizim için çok keyifli geçti. Bir sene boyunca Samsun'daki evimizi, iş yerimizi kapatmadık. Burada her şeyin daha iyi olduğunu, özellikle çocuklarım için daha verimli olduğunu fark edince tamamen oradaki hayatımızı bırakıp buraya yerleştik. Burada hem ticari hem de manevi olarak oldukça keyifliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaz bakarken çok zorlanmadıklarını vurgulayan Şahinkaya, "Sezon sezon bazen yoğunluk oluyor, yumurtlama dönemlerinde, civciv çıkarma dönemlerinde. Onun dışında bir zorluğu yok. Köye yerleşecek insanlara benim gibi cesaretli olmalarını öneriyorum. Çünkü bu iş cesaret işi. Aynı zamanda karı kocanın ikisinin de köyü sevmesi lazım. Ne kadar keyifli olsa da zaman zaman, özellikle kış döneminde zorlukları oluyor. Bunların bilincinde olurlarsa köyde yapacakları işlerden kazanmama şansları yok ticari anlamda." dedi.