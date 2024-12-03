Samsun\'un İncesu Yalı Mahallesi\'nde Hayvan Barınağına Tepki

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SAMSUN'da Atakum Belediyesi tarafından İncesu Yalı Mahallesi'nde yapılmak istenen hayvan barınağına mahalleli tepki gösterdi. Bölgede yaşayan Arslan Çevik, "Burası bir yerleşim bölgesidir. Evlerimizin, kız yurdunun ve içme suyu tesisinin olduğu yerde barınak yapılamaz" dedi. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ise " Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir yer istenmiş ve buranın uygun olduğu görülmüş" diye konuştu.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde 10 dönümlük araziye hayvan barınağı yapacağını sosyal medyadan duyuruldu. Paylaşımı gören mahalle halkı, duruma tepki gösterdi. Çok sayıda mahalleli araçlarını araziye çekip, nöbet tutmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen imar yönetmeliklerine göre, barınakların yerleşim yerlerinden belirli bir uzaklıkta olması gerektiğini söyleyen mahalleliden Arslan Çevik, "Burası 5 mahallenin ortasında bir bölgedir. Yani tam olarak yerleşke içerisinde bir yer. Biz asla hayvanlara karşı olan insanlar değiliz. Böyle bir tesisin, yerleşkenin içerisine yapılması bizim için büyük problem oluşturur. Buraya yakın 10 bin öğrencisi bulunan kız yurdu var. Diğer tarafımızda da içme suyu tesisi var. Bu hayvanların, burada yaşayan çocuklara verebileceği zararı kim önleyecek" dedi.

'BARINAK YAPACAKLARINI İLAN ETTİLER'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ile 4 ay önce konuşup barınağın bölgeye uygun olmadığına karar verdiklerini, ancak bir anda belediye ekiplerinin kazıya başladığını ifade eden Çevik, "Burası İncesu, Çakırlar, Çatalçam, Karakavuk, Aksu mahallelerinin ortasında bulunan bir bölge. Evlerimizin burasıyla arası yaklaşık 400-500 metre. Burası söylendiği gibi yerleşkelerden uzak bir yer değildir. Atakum Belediyesi, vatandaşın hiçbir şekilde haberi olmadan dün buraya 1 tane iş makinesiyle gelip işaret koyup hayvan barınağı yapacaklarını ilan ettiler. Biz bölgedeki mahalle sakinleri olarak hayvanların korunmasına karşı insanlar değiliz. Bizler kapısının önünde köpek, evimizin içinde kedi bulunduran insanlarız. Birçoğumuz zaten hayvancılıkla geçiniyoruz. Biz asla hayvanlara karşı olan insanlar değiliz. Böyle bir tesisin yerleşkenin içerisine yapılması bizim için büyük problem oluşturur. Daha enteresan olan şey ise bu bölgenin hemen yan tarafında kız öğrenci yurdu bulunuyor. Hemen yan tarafında da içme suyu tesisi var. Barınak için seçilen konum daha fazla nasıl yanlış olabilirdi diye düşünmeden edemiyor insan" diye konuştu.

'DAHA KÖTÜ BİR YER BULAMAZLARDI'

Çevik, "Evlerimiz buranın dibinde, hayvanlarımız burada otluyorlar. Biz halk olarak 3-4 ay önce buradan bir haber aldık. Muhtarlarımız belediyeye giderek bu bölgenin durumunu anlattı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de hak vererek 'Evet doğru söylüyorsunuz, burası barınak için uygun bir yer değil. Bizden önceki belediye burayla alakalı başvuru yapmış ancak biz buradan vazgeçtik' dedi. Bu kendi cümlesidir. Eğer inkar edecekse gelsin söylesin. 4 ay önce burası yanlış dediği konum bugün ne oldu da doğru konum oldu. Biz başkanın bulunduğu sosyal medya gruplarına da yazdık. Gelin derdimizi bizzat dinleyin dedik. Biz buna tepki gösterdik diye insanlar sosyal medyadan bizlere kötü şeyler söylüyorlar. Seçim zamanında hepimizin kapısına geldiler. Biz 'Köylü milletin efendisidir' diyen Atatürk'ün sözüne hürmeten bu insanlara oy verdik. Peki şimdi verdiğimiz oyun karşılığı nerede" dedi.

'İLK KAZMAYI DÜN VURDUK'

Mahallelinin tepkisine karşılık DHA'ya açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ise şunları söyledi"Bizden önceki yönetimde bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci döneminde burası tahsis istenmiş. Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir yer istenmiş ve buranın uygun olduğu görülmüş. Orman İşletme Müdürlüğü 10 dönüm olan bu araziyi bizlere vererek uygun olduğunu söylemişler. Kesin tahsis yapıldıktan sonra bölge halkının talebi üzerine ilçemizde bulunan başka mahallelerde yer arama çalışmasına girmişiz. Ancak Orman İşletme Müdürlüğü her istediğimiz yeri orman alanı diye veremeyeceklerini açıklamış. Dolayısıyla bu hayvan barınağı 2025'e kadar bitirilmek zorundadır. Artık elde bir şey kalmayınca biz burayı yapmak zorunda kaldık. İlk kazmayı dün vurduk. Burası hayvan barınağının ötesinde rehabilitasyonun, kafelerin ve dinlenme salonlarının bulunabileceği, ailelerin çocuklarıyla gezebileceği bir yer olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Gürgendağ'da bulunan barınağın çevresinde bulunan başıboş köpeklerin olduğu gibi bir yer olmayacak burası. Vatandaşlar Büyükşehir'in barınağını gördüğü için buranın da çevresinin köpeklerle dolu bir barınak olacağını zannediyorlar."

Haber-Kamera Berkay YILDIZ SAMSUN,