Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
15.07.2025 13:30
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta şehitliklere ziyaret gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta şehitliklere ziyaret gerçekleştirildi.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala ile beraberindekiler, Kıranköy Mezarlığı ile Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen programda, dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, beraberindeki kamu kurum temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Çorum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehitler için Kuran okundu, dua edildi.

Ardından Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Çankırı

Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "15 Temmuz Bisiklet Turu" düzenlendi.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Çankırı Müzesi'nde "15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde Tokat Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen etkinlikte, şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Abdullah Köklü ve diğer katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, memleketi Sinop'un Ayancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Açıkgöz için ilçenin Büyükdüz köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Açıkgöz'ün öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra Vali Mustafa Özarslan ile diğer katılımcılar, Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı.

Vali Özarslan ve beraberindekiler, buradaki programın ardından Açıkgöz'ün ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

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