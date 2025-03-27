Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Burdur'da iftar programında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, KAAN ve Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor." dedi.

Kacır, Burdur'daki programları kapsamında mermer fabrikasını ziyaret etti. Ardından, kentteki sanayici ve iş insanları ile istişare toplantısı gerçekleştiren Kacır, Burdur Valiliğince Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki Lavanta Tepesi Otel'de şehit yakını, gazi, iş insanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yer aldığı "Vefa İftarı" programına katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında adeta bir seferberlik ruhuyla kalkınma yolculuğuna devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi baştan başa organize sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle donattıklarını belirten Kacır, bir yandan üretim gücünü yükselttiklerini, bir yandan da araştırma, geliştirme, inovasyon kabiliyetlerini daha ileri seviyelere taşımanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

AK Parti'nin 22 yıllık dönemini bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında "altın dönem" olarak tanımlayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 22 yıl öncesinde sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyken, bugün 262 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin 22 yıl öncesinde 10 milyar dolar yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatı varken, bugün bu rakam 100 milyar doların üzerinde. Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biriyiz. AR-GE harcamalarımızı 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. Milli gelir içinde AR-GE harcamalarına ayırdığımız pay İtalya, İspanya gibi gelişmiş bazı Avrupa ülkeleriyle aynı düzeyde. Bütün bunların neticelerini de görüyoruz. Türkiye artık yüksek teknoloji ürünlerinde dünyada bir numara olmuş işlere imza atıyor."

"Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor"

Mehmet Fatih Kacır, yeni nesil havacılıkta Türkiye'nin, dünyanın lideri olduğunu belirtti.

Bütün dünyadaki insansız hava araçlarının yüzde 68'ini Türkiye'nin ürettiğini vurgulayan Kacır, "Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, KAAN ve Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor. Bütün bunları gencecik insanlarla yapıyoruz. Bizim savunma sanayinde insan kaynağımızın yaş ortalaması 29-30 düzeyinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi şirketlerinde yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Dolayısıyla biz onlardan çok daha şanslıyız. Çünkü yeni nesil teknolojileri dünyada gençler geliştiriyor. Dünyayı değiştiren işlere genç insanlar imza atıyor." diye konuştu.

"Yapay zekadan kuantuma kadar yeni adımlar atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ilan ettiğini hatırlatan Kacır, Türkiye'nin 5 yıl içinde bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, inovasyon başlıklarında bölgesel ve yerel kalkınma odaklı çalışmalarda neler yapabileceğinin kapsamlı şekilde dünyayla paylaşıldığını vurguladı.

Yeni nesil tüm alanlarda daha güçlü ve büyük projeler icra edeceklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Yapay zekadan kuantuma kadar yeni adımlar atacağız. Nükleer teknolojilerde mutlaka Türkiye kendi teknolojik kabiliyetlerini gerçekleştirecek. Bunun için yeni araştırma merkezleri kuracağız. Üniversitelerimizdeki bilgiyi teknolojiye ve değere dönüştürmeye dönük yeni projeler başlatacağız. Yerel kalkınma odağını önümüzdeki dönemde yatırım teşvik sistemimizin de merkezinde konumlandıracağız. Bir yerel kalkınma hamlesi programıyla şehirlerimizin ekonomik potansiyelini gerçeğe dönüştürmeye dönük başlıklara en ileri düzeyde teşvikler vereceğiz."

Kacır, ülke olarak çok zor bir coğrafyada bulunduklarını ifade ederek, "Hiçbir zorluk bize havlu attırmayı başaramadı. Bizi yolumuzdan döndüremedi. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yolculuğuna kardeşlik, birlik, beraberlik, dirlik içinde yürüyeceğimize olan inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.