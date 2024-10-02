Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayinin ve teknolojinin tüm kritik alanlarında, haberleşme, finans, sağlık, gıda ve tarım teknolojilerinde Türkiye'nin millileşme sürecini hızlandırmaya devam edeceklerini belirtti.

02.10.2024 15:46
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayinin ve teknolojinin tüm kritik alanlarında, haberleşme, finans, sağlık, gıda ve tarım teknolojilerinde Türkiye'nin millileşme sürecini hızlandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bakan Kacır, TEKNOFEST'in 2018'den bu yana İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep ve Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin milletle buluştuğu ve Türk gençliğinin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katıldığı adres olduğuna işaret eden Kacır, "TEKNOFEST'in merkezinde teknoloji yarışmalarımız var. 2018'deki ilk TEKNOFEST'te 14 yarışma gerçekleştirdik, buna 20 bin gencimiz katılmıştı. Bu yıl muhteşem bir rekoru gençlerimizle birlikte kırdık. 50 teknoloji yarışmasına 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan, adeta toplumsal dip dalgaya, seferberliğe dönüşmüş bir hareket." diye konuştu.

Kacır, bu yıl kuantum teknolojilerinden nükleer enerjiye, akıllı haberleşme ağlarından hava savunma sistemlerine, finans teknolojilerinden blok zincir teknolojilerine 11 yeni yarışmayı TEKNOFEST'e ilave ettiklerini bildirerek, artık sadece AR-GE projelerini değil, teknoloji girişimlerini de TEKNOFEST'lerde inşa ettiklerini anlattı.

Bu topraklarda 2030'da 100 bin teknogirişimin doğmasını ve dünyaya açılmasını hedeflediklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'ler adeta Türkiye'nin girişimci fabrikası olarak bizi bu hedefe taşıyan en önemli unsurlar. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde burada çok keyifli vakit geçireceğiz. 7'den 77'ye farklı yaş grupları için alanlar hazırlandı. TEKNOFEST'ler, ateş çemberine dönmüş bu zor coğrafyada, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna güçlü şekilde devam etmesi için en önemli kazanımlarımız olmayı sürdürecek. Bizler de her daim TEKNOFEST kuşağının, Türk gençliğinin önünü açmaya, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi için çalışma, sadece savunma sanayisinde değil sanayinin ve teknolojinin tüm kritik alanlarında, haberleşme, finans, sağlık, gıda ve tarım teknolojilerinde Türkiye'nin millileşme sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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