Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye\'nin Huzuru Rafting Yarışı\'nın Start Düdüğünü Çaldı

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RAFTİNG YARIŞMASININ START DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışın ardından Munzur Nehri'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışı' turnuvasının start düdüğünü çaldı. Şampiyonluk için kürek çekerek dereceye giren sporculara madalya ve kupa verilmesinin ardından Bakan Kacır, kentten ayrıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/ Tunceli,