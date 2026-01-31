Sancaktepe Belediyesi'nin Kreş Açılışı...Gökan Zeybek: Ne Kadar Rahatsız Olursanız Olun Biz Bu Hizmetleri Yapmaya Devam Edeceğiz"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, çalışan annelere destek ve okul öncesi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merve ve Osmangazi mahallelerinde iki yeni 'Yuvamız Sancaktepe' kreşini hizmete açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Neyi doğru yapıyorsak ona çok saldırı var. Sancaktepe'den söylüyorum ki ne kadar rahatsız olursanız olun biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun projelerini New York Belediyesi'nin örnek aldığını belirten İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Ekrem Başkanımızın hangi parmaklık hangi duvar hangi hapishane onun fikirlerine hapis olacakmış ya da onu tutuklayacakmış ya da onu bizden ayırabilirmiş" diye konuştu. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de "Biz seçim öncesi Sancaktepe halkına ne söz verdiysek, seçim beyannamemizde ne söylediysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından okul öncesi çağındaki çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışan annelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Yuvamız Sancaktepe" merkezlerine iki yeni nokta daha eklendi. Merve Mahallesi'nde açılan Yuvamız Sancaktepe, 750 metrekare kapalı alan üzerinde kurularak 71 öğrenciye hizmet verecek. Osmangazi Mahallesi'nde hizmete giren merkez ise 1.042 metrekare kapalı alana sahip olup 161 öğrenci kapasitesiyle faaliyet gösterecek. Açılış konuşmasını yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şunları söyledi:

"Sancaktepelilere ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz"

"Sancaktepelilere ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bugün de iki tane yuvamız Sancaktepe kreşini hizmete açıyoruz; birisi Merve Mahallesi'nde, birisi de hemen yanı başında bulunan Osmangazi Mahallesi kreşimiz. Göreve geldiğimizde beş kreşimiz vardı, üç tanesinin de inşaatı devam ediyordu; onları tamamladık, hizmete açtık. 2024 yılında bugün 14. kreşimizi hizmete açacağız. Üç kreşimizin inşaat çalışması devam ediyor, birkaç ay içinde bitecek. Yeni kreşimizin ve özellikle Sarıgazi Mahallesi ve Hilal Mahallesi'nde kreşimiz yok; bu iki mahallemizde kreş inşaatını çok yakın zamanda başlayacağız.

"Sancaktepe şu an Türkiye'de en fazla kamu kreşinin olduğu ilçe"

14 tane Sancaktepe Belediyesi'nin, 11 tane Büyükşehir Belediyesi'nin kreşi var. Bizim yeni inşaatlarımızla beraber bu sayıyı 30'un üzerine çıkaracağız. Biz seçim öncesi Sancaktepe halkına ne söz verdiysek, seçim beyannamemizde ne söylediysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Biraz mahalle evleri yapacağız dedik, yaptık; aile sağlığı merkezleri yapacağız dedik, yaptık; semt poliklinikleri yaptık spor parkları, yürüyüş alanları, park alanları, sosyal tesisler, kafeler Ne söz verdiysek yani onları bir bir yerine getiriyoruz. Daha fazlasını önümüzdeki dönemde Sancaktepe'ye kazandıracağız."

Yeğin'den sonra kürsüye gelen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, şunları söyledi:

"Hizmetleri ve projeleri gördüğünüz gibi onun yol arkadaşlarıyla beraber devam ediyor"

"Sözlerime başlamadan önce hepinize bu projenin mimarı çocukların Ekrem amcası olan İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletmek istiyorum. Ekrem Başkanımız aylardır hukuksuz biçimde Silivri'de tutuluyor. Ancak hizmetleri ve projeleri gördüğünüz gibi onun yol arkadaşlarıyla beraber devam ediyor. Onun projelerini, ilçelerimize, kentlerimize ve hatta dünyaya örnek olduğunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Bugün New York Belediye Başkanı bile bu merkezlerimizden açıyor. Öyle ise söyleyin Ekrem Başkanımızın hangi parmaklık hangi duvar hangi hapishane onun fikirlerine hapis olacakmış ya da onu tutuklayacakmış ya da onu bizden ayırabilirmiş. İşte gördüğünüz gibi Alper Yeğin gibi belediye başkanları olduğu sürece Ekrem İmamoğlu'nun fikri her zaman her yerde ayakta kalacaktır. Bir yerde güçlü bir sevgi varsa ve o sevginin karşısında zindanlar duramaz. Hatırlayın tarihi söylemleri Ferhat bile dağları delmiş geçmiş ya bu sevgiyle beraber Silivri'nin zindanları bize hiçbir şey olamaz duvar olamaz. Bu sevginin önünde duramaz.

"Türkiye'nin en fazla kreşi ya da çocuk etkinlik merkezi olan ilçesi burası"

Konuşmanın başında dünyanın en güzel açılışı dedim. Çünkü en güzel yatırım evlatlarımıza yapılan yatırımdır. Evlatlarımız bugünümüzdür, yarınımızdır ve geleceğimizdir. Alper Başkanım biraz önce söyledi. Bizim açtığımız 11 tane Büyükşehir'in açtığı ve 25 tane Sancaktepe'de çocuk etkinlik merkezimiz var ve 30'a tamamlayacağını söyledi. İşte Türkiye'nin en fazla kreşi ya da çocuk etkinlik merkezi olan ilçesi burası. Dolayısıyla Alper Başkanımızı da kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi evlatlarımız bizim ikbalimizdir. Zenginle yoksulun çocuğunu fırsatta eşitlemek vardır. İşte onu da halkçı politikalarla yapmaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle 2019 yılında sıfır olan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi büyükşehir belediyesi olarak tam altı buçuk yılda 127'ye çıkardık 16 tanesinin de yapımı devam ediyor. Bu yıl hedefimiz merkezleriminiz sayısını 2026'nın ilk yarısında 135'e sonra da yılın sonunda inşallah 143'e çıkarmak. İlçe belediyelerimizle beraber bu sayı 250'inin üstüne çıkmış olacak. Merkezlerimizde her yıl açılan kontenjanlar ve hizmet dönemleriyle birlikte sadece büyükşehir belediyesinin çocuk etkinlik merkezlerinden yararlanan çocuk sayımız tam 40 bin 990 çocuğumuz bizim bu çocuk etkinlik merkezlerimizden hizmet almış.

"Alper Yeğin Sancaktepe'de yapıyor. Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da yapıyor"

Ben merkezlerimizi geziyorum. Evlatlarımızla buluşuyorum. Onlar gözlerinin içindeki mutluluğu gördükçe ben mutlu oluyorum. Çünkü kendi çocukluğumuz ve yokluk dönemlerimiz aklımıza geliyor. Bu nedenle her bir ekip arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yuvamız İstanbullular sadece bir oyun merkezi değil. Aynı zamanda güçlü bir aile politikasıdır halkçı bir politikadır. Güçlü bir sosyal adalet politikasıdır. Aynı şartlarda özel bir kreşin maliyeti düşünüldüğünde özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan yaklaşık sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak söylüyorum 13 bin yurttaşımızın çocuğunu, ailemizin çocuğunu bu kreşlerden, yıllık yararlandırıyoruz. Bu ne demek? Ailelerin ekonomik yükünü alıyoruz. Aslında Sancaktepe'de 25 tane çocuk etkinlik merkeziyle Alper Başkanımız bu işi yapıyor. Çocuk Etkinlik Merkezi açarak bir ailenin çocuğunu buraya alarak o aileye yıllık 248 bin lira sosyal destek sağlıyoruz. 2025 – 2026 eğitim öğretim döneminde ailelerimize sağlayacağımız toplam tasarruf üç milyar 153 milyon lira. Halkçı belediyecilik nasıl yapılır? Halka vererek yapılır işte böyle yapılıyor. Alper Yeğin Sancaktepe'de yapıyor. Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da yapıyor. Üç milyar lira sadece Büyükşehir Belediyesi'nin Halkçı Belediyecilik uygulaması. Sancaktepe'de, Ataşehir'de Kadıköy'de, Kartal'da, Beylikdüzü'nde, Bakırköy'de ve diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerdeki çocuk etkinlik merkezleriyle bu miktar yaklaşık yedi buçuk milyar lira"

Aslan'dan sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte kimsenin yapmadığı o kadar çok iş yaptılar ki"

"Bugün burada açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğum son haftalarda da en çok üzerinde spekülasyon oluşturulan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu kreşler, çocuk yuvaları, gündüz bakım evleriyle ilgili bir açılış yapıyoruz. Şimdi Sancaktepe benim en fazla açılışına geldiğim ilçe. Aslında 400 tane belediyemiz var. Her birisi çok sayıda açılış yapıyor. Ama görünen o ki her ay Sancaktepe'ye geliyorum. Ben yerel yönetimlerden sorumlu yöneticiniz olarak Sayın Genel Başkanımız adına şunu söylüyorum en başarılı belediye başkanımız Sancaktepe Belediye Başkanımız. Kameralarda gördüm birkaç tane daha boş yer var galiba onlar da kısa süre içinde bitecek gibi gözüküyor. Dün Kartal'daydık Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KİPTAŞ'ın yaptığı 590 konut ve dükkanlardan oluşan kentsel dönüşüm sürecini tamamladık. Bunu niye söylüyorum sevgili Sancaktepeliler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte kimsenin yapmadığı o kadar çok iş yaptılar ki. Bunları tek tek anlatmak durumundayız.

"Ne kadar rahatsız olursanız olun biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz"

Hani ne yapıyorsunuz diye soruyorlar ya ne yapıyorsunuz siz? Daha dün 590 tane dairenin anahtarını sevgili Kartallılara emanet ettik. Bugün Sancaktepe'deyiz 24, önümüzdeki ay 27, İstanbul'da 127, Türkiye'de 800'üncü kreşi açıyoruz. Halkımıza helal olsun. Yıl 2029 seçimlerine giderken bin, 2034 seçimlerinde 1500 kreşi tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyenin açlığını programımıza koyduk, ilkemize koyduk, hayata geçirmek için de arkadaşlarımız bütün gücüyle çalışıyorlar. Kamucu belediyecilik anlayışına bir saldırı var değerli Sancaktepeliler. Neyi doğru yapıyorsak ona çok saldırı var. Halktan yana, toplumdan yana, emekçiden yana, toplumda düşük gelir seviyesine sahip olan bu iktidar döneminde dar gelirinin ötesinde açlık sınırının altında bir ekonomik zorluğa mahkum edilen emeklilerden yana ne yapıyorsak iktidar onlarla ilgili sıkıntı yaşıyor. Bakın buradan söylüyorum. 31 Ocak tarihinde sıfır derece sıcaklıkta Sancaktepe'den söylüyorum ki ne kadar rahatsız olursanız olun biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada açılış yapıyoruz ama gönlümüz Silivri'de.

"TRT gel Silivri'deki mahkemeleri yayınla"

Bu hafta belediye başkanlarımızla ilgili duruşmalar başladı. Zeydan Karalar, Adana'nın Adana gibi başkanın ne işi var Silivri'de? Tarihinde iki kez Adana'yı kazanmış, iki kez Antalya'yı kazanmış, İstanbul'un belediye başkanlarının ne işi var Silivri zindanında. Ama göreceksiniz savunmaları tek tek izliyoruz. İl Başkanımız bugün gelemedi sevgilerini iletti. Ama tek tek bütün başkanlarımız savunmalarıyla ortaya konan iddiaları bir kağıt gibi buruşturup mahkemede ortaya attılar ve tek tek çürüttüler. Arkadaşlarımız masumdur, arkadaşlarımız suçsuzdur iddialar, iftiradır, konuşanlar yalancıdır. Bu kadar açık arkadaşlar. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki ey TRT bütün buradaki milletin vergileriyle ayakta duran TRT on binlerce çalışanla Türkiye'nin her yerinde izlenen TRT, gel Silivri'deki mahkemeleri yayınla. Yayınla ki milletimiz gerçeğin ne olduğunu iktidar yandaşı birtakım gazetelerin televizyonların, yorumcuların yalanlarıyla o duruşma salonunda bir yıldır tutsak zindanda 14 metrekarelik hücrede tek başına yaşayan arkadaşlarımızın nasıl savunma yaptıklarını tek tek görsünler."