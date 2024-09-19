Sanchez ve Abbas Madrid'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Sanchez ve Abbas Madrid'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşerek acil ateşkes isteğinde bulundu.

19.09.2024 15:49
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Madrid'de bir araya gelerek, Filistin'de acil ateşkes ve barış çağrılarını yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından bu ülkeye ilk ziyaretini yaptı.

Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan Sanchez-Abbas görüşmesinin ardından iki lider soru almadan, basına açıklama yaptı.

"Sizi Madrid'de kabul etmek bizim için bir onur." diyen Sanchez, "Özellikle kadın ve çocukların öldürüldüğü saldırılar karşısında daha fazla pasif kalmaya devam edemeyiz. Ölümle yaşayamayız, şiddeti normalleştiremeyiz. Buradan bir kez daha acil bir şekilde savaşın bitmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.

"Ölümlerin ve yıkımların kabul edilemeyecek seviyede olduğunu, insani drama tolerans gösterilemeyeceğini" vurgulayan Sanchez, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2735 nolu kararının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

İspanya Başbakanı, son iki gündür Lübnan'da yapılan siber saldırıların savaşın bölgeye yayılma riskini artırdığını, bunu önlemek için de yeniden ve kararlı bir şekilde barış çağrısı yaptıklarını söyledi.

Sanchez, "Savaşı bitiren, insani yardımların girmesini garanti eden ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayan bir ateşkes önceliğimizdir. İsrail'in askeri saldırıları durdurulmalıdır." şeklinde konuştu.

İsrail'e "uluslararası kurallara uyması" çağrısında bulunan Sanchez, İspanya'nın da müdahil olduğu Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in soykırımla yargılandığı davada şimdiye kadar alınan kararlara uyulmasını ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çıkmasını istedi.

Sanchez ayrıca yıl sonundan önce Filistin ile yapacakları ilk hükümetler arası zirvenin, çok fazla noktada işbirliğinin artırılacağı bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Abbas, Filistin'in "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten asla vazgeçmeyeceğini" vurguladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas da "Filistin Devleti'ni tanıyan İspanya'ya olan teşekkürlerimizi sunmak için buraya geldim. İspanya'nın bu kararı, 70 yıldan uzun bir süredir devam eden davamızın haklılığını ve adilliğini gösteriyor." dedi.

Madrid'de geçen hafta yapılan Temas Grubu toplantısının çok olumlu geçtiğini ve uluslararası topluma verilen mesajların önemli olduğunu kaydeden Abbas, 1991 yılında Madrid'de yapılan barış konferansının ardından burada ikinci bir barış konferansının gerçekleşmesini arzu ettiğini ifade etti.

Filistin'in "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten asla vazgeçmeyeceğini" vurgulayan Abbas, ağustosta Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada ilk kez söylediği, Gazze'ye gitme kararını yineledi.

Abbas, "Filistinli tüm liderlerle Gazze'ye gideceğiz. İşgalin son bulması ve saldırıların durdurulması için Gazze'ye yapacağımız ziyarete uluslararası örgütlerin liderlerini, Avrupalı liderleri de davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki saldırılar

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'da son iki günde çağrı cihazları ve iletişim radyoları vasıtasıyla Hizbullah mensuplarına yönelik, onlarca ölüm ve binlerce yaralanmaya neden olan saldırıların kınandığı" bildirildi.

İspanya hükümeti, "ayrım gözetmeyen saldırıların uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu ve Lübnan, İsrail ve tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini" vurgulayarak, "Bölgede şiddetin daha fazla tırmanmaması ve öngörülemeyen sonuçları olan açık bir savaş riskinden kaçınılması için bölgedeki tüm aktörlere kontrollü hareket etmeleri" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Mahmud Abbas, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İspanya, madrid, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez ve Abbas Madrid'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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