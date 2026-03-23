Sanipak, 600 Milyon Dolara Devredildi - Son Dakika
Sanipak, 600 Milyon Dolara Devredildi

Sanipak, 600 Milyon Dolara Devredildi
23.03.2026 10:11
Eczacıbaşı, Sanipak'ı Arch Peninsula'ya devrederek küresel büyümeyi hedefliyor.

ECZACIBAŞI Topluluğu bünyesinde bulunan Sanipak'ın, Arch Peninsula Sdn Bhd'ye 600 milyon dolar bedelle devri için sözleşme imzalandığı duyuruldu. Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak devir işleminin, Eczacıbaşı'nın dinamik portföy yönetimi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik önemli bir kaynak yaratması aynı zamanda Sanipak bünyesindeki markaların küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmesi hedefleniyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, temizlik kağıtları sektöründen Sanipak'ın, Arch Peninsula Sdn Bhd'ye (AP) devri için anlaşmaya vardı. 600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Burak Sevilengül "İpek Kağıt ismiyle 1969'da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye'nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Ülkemizin hijyen ve kişisel temizlik alışkanlıklarını dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak'ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz. Bu adım, Türkiye'den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak. Aktif portföy yönetimi yaklaşımımızın bir sonucu olan bu anlaşma, Topluluğumuz için yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için de önemli bir itici güç olacak" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sanipak CEO'su Bülent Kozlu da anlaşmanın, kuruluşun Türkiye ve Fas'taki lider konumunu pekiştirirken, bölgesel oyuncu olma yolculuğuna da önemli bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Kozlu, "AP'nin küresel üretim gücü ve dikey entegrasyon yetkinliğinin, Sanipak'ın öncü markaları ve operasyonel altyapısıyla birleştiğinde büyük bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Temizlik kağıtları alanında ülkemizin lider şirketi olarak, yerli üretim, istihdam, ihracat ve yeni yatırımlar ekseninde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yatırım grubunun Küresel Tüketici Kurulu Eş Başkanı Nishant Grover da, Türkiye ve Fas'ın lider temizlik kağıdı üreticilerinden Sanipak'ı büyüyen portföylerine dahil etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu satın alma, güçlü yerel konumlara sahip pazar lideri markalara yatırım yapma odağımızın bir yansıması. Entegre bir selüloz ve kağıt şirketi olarak; küresel ölçeğimiz, operasyonel uzmanlığımız ve tedarik zinciri yetkinliklerimizle değer yaratmak için güçlü bir konumdayız. Bu anlaşmanın önemli sinerji yaratmasını; hem ev sahibi hem de yatırımcı ülkelerde, ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sanipak, 600 Milyon Dolara Devredildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sanipak, 600 Milyon Dolara Devredildi - Son Dakika
