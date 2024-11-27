Şanlıurfa\'da 3 Binden Fazla Konut Tamamlandı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şanlıurfa'da 3 binden fazla konut ve iş yerinin inşasını tamamladı. Eyyübiye ilçesinde de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 1398 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Depremde yıkımların yaşandığı Şanlıurfa'da bugüne kadar 3 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonunda bu sayının 7 bininin üzerine çıkması bekleniyor. 2025 yılı sonunda da 13 binden fazla ev ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ise TOKİ, 3 bin 202 konutluk projesini hızla tamamlıyor. Bu konutlardan 1398'i hak sahiplerine teslim edildi.

BAKAN KURUM'DAN ŞANLIURFA PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından "Bütün çabamız 'İyi ki de devletimiz varmış' diyen bu güzel insanlar için" notu ile paylaştı.

'55 YIL SONRA BÖYLE BİR EVİMİZ OLDU'

Görüntülerde yer alan depremzede Abdulsamet Nacar mutluluğunu şöyle dile getirdi:

"55 senedir evliyiz. 55 yıl sonra böyle bir evimiz oldu. Dama çıktık; Urfa ayağımızın altında. İyi ki de bir devletimiz varmış. Devlet olmasa böyle güzel evi, böyle güzel yolları, böyle güzel manzarayı, göremezdik, bulamazdık."

'DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPTI'

En çok torunlarının parka kavuşmasına sevindiğini anlatan Mustafa Tumbul ise "Devletimiz gerekeni yaptı. Bize söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde anahtarı teslim ettiler. Çocuklar, 'Dede parka gidelim' diyorlar, gelip oynuyorlar. Yani, güzel bir yaşantı içerisindeyiz. Allah var etsin devletimizi" diye konuştu.

Hidayet Yıldırım da "Şehir merkezlerinde çocuklar sokakta oynayamıyor. Sokaklar dar. Ancak, burası öyle değil. Çok ferah, çok geniş. Bunun için de çocuklar burayı daha çok istiyor. Bu hayalimizin üstünde bir yer. Cumhurbaşkanımıza onun yanında Murat Kurum'a çok teşekkür ederim, minnettarız. Allah onlardan bin kere razı olsun" dedi.