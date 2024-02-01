Şanlıurfa\'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı

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KADES ile yardım isteyen kadın, kendisini evine götüren polisi vurdu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kırsal Deliler Mahallesi'nde Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

KENDİ İMKANLARIYLA ENKAZDAN ÇIKTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), Ahmet (15), Ayça (12) ve Açelya Urak (8) ile Dilber (34), Adem Arda (13) ve Emre Tuna Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKŞAM SAATLERİNDE GELDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.