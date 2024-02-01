 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Evin 6 Şubat'ta yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

01.02.2024 09:05  Güncelleme: 09:38
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kırsal Deliler Mahallesi'nde Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

KENDİ İMKANLARIYLA ENKAZDAN ÇIKTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), Ahmet (15), Ayça (12) ve Açelya Urak (8) ile Dilber (34), Adem Arda (13) ve Emre Tuna Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKŞAM SAATLERİNDE GELDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa\'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI: Hani 1 yıl içinde tüm depremzedelerin evleri yapılıp teslim edilecekti.bırakın teslim etmeyi habere göre hala yıkılmayı bekleyen bir dünya hasarlı bina var. 20 2 Yanıtla

Şanlıurfa, AFAD, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement