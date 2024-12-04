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Şanlıurfa'da Eylem Yasağı

DEM Parti'nin Suriye iç savaşı için düzenleyeceği yürüyüş, valilik tarafından yasaklandı.

04.12.2024 13:04
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(ŞANLIURFA) - DEM Parti tarafından Suriye'de yaşanan iç savaşa dikkat çekmek amacıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bugün yapılması planlanan yürüyüş öncesi, valilik tarafından kent genelinde eylem ve etkinlikler iki gün süreyle yasaklandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla bugün saat 13.00'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'de yaşanan iç savaşa dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlenecek. DEM Parti'den yürüyüşe ilişkin yapılan duyurunun ardından Şanlıurfa Valiliği ise kent genelinde eylem ve etkinliklere iki gün süreyle yasak getirdi. Yasağa ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 4 Aralık 2024 saat: 00.01'den 6 Aralık 2024 saat: 00.01'e kadar 2 gün süreyle il merkezi  ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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