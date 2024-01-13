 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da İsrail saldırıları ve PKK terörüne karşı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da İsrail saldırıları ve PKK terörüne karşı yürüyüş düzenlendi

İHH Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla Yıldız Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında İsrail ve PKK aleyhine sloganlar atıldı. İHH yetkilisi, teröristleri destekleyenlerle Gazze'deki saldırıları gerçekleştirenlerin aynı olduğunu belirterek, İsrail saldırılarının durdurulmasını ve ateşkes sağlanmasını istedi.

Şanlıurfa\'da İsrail saldırıları ve PKK terörüne karşı yürüyüş düzenlendi
13.01.2024 - 15:30,
Abone Ol

Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör örgütü PKK'nın saldırısı nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'nce düzenlenen etkinlikte Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk, Filistin bayrakları ve dövizlerle Yıldız Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıyan gruptakiler, sık sık İsrail ile ABD ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

İHH Şanlıurfa İnsan Kaynakları Sorumlusu Muhammed Ali Aytış, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröristleri destekleyenlerle Gazze'deki saldırıları gerçekleştirenlerin aynı olduğunu belirterek, "Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

Program, şehitler ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa, İsrail, PKK, İnsan Hakları, Dış Politika, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da İsrail saldırıları ve PKK terörüne karşı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:55:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da İsrail saldırıları ve PKK terörüne karşı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement