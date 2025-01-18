Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler - Son Dakika
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Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü iddia edildi. İYİ Partili Turhan Çömez, hastane raporunu eklediği paylaşımında yetkililere, "Çok acil ilginizi bekliyorum" çağrısı yaptı.

18.01.2025 11:14  Güncelleme: 12:10
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Narin Güran ve Sıla bebeğin acısı halen tazeyken kan donduran bir iddia Şanlıurfa'dan geldi. Harran ilçesinde 15 Ocak'ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

"TECAVÜZÜN ARDINDAN BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu da eklediği paylaşımında, "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün." ifadelerini kullandı. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin hesaplarını etiketleyerek çağrıda bulundu.

"CANSIZ ŞEKİLDE HASTANEYE GETİRİLMİŞ"

Çömez, konuya ilişkin daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Ben biraz Şanlıurfa'dan bilgi aldım ve biraz da raporu analiz ettim. Maalesef 5 yaşındaki bir kız çocuğu çok acımasızca tecavüz edilmiş. Raporda da yazıyor zaten. Boynunda da bazı izler var. Ölüm sebebinin boğulma olduğunu tahmin ediyorum ama otopsi raporu henüz yok. Zaten cansız bir şekilde hastaneye getirilmiş. Doktorlar hayata döndürmek için bütün müdahaleleri yapmış. Hiçbir eksik yok orada fakat çocuk maalesef hayatını kaybetmiş." diye konuştu.

"ADLİ TIPTA HATA YAPILMAMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Korkunç olay sonrası adli tıp süreçlerine dikkat çekerek delillerin korunması gerektiğini vurgulayan Çömez, "Bu konuda uyarı yapmamın nedeni şu; adli tıp aşamasında hata yapılmaması son derece önemli. Maalesef önümüzde kötü örnekler var, Narin örneği var. Bu sebeple olay daha çok yeni olduğu için delillerin kaybolmaması adına doğru işlem yapılması için uyarıda bulunmak istedim. Eğer adli tıp sürecinde bir hata yapılmazsa -ki yapılmamasını ümit ediyorum- çok önemli delillerin hala var olduğunu tahmin ediyorum. O bakımdan yetkilileri, sorumluları görevini ciddiyetle yapmaya davet ettim." dedi.

Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Şanlıurfa, Adli Tıp, Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sabri İnce:
    Ne yazık ki bu ilk değil son da olmayacak. İdam yasası çıkmadıkça da bunlar çoğalacak . 128 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bunun sağı solu ocusu bucusu yok ,Viçdan ile ilğili ahlak ile ilğili . Ahlaksızlığın artığı toplumlar yok olmaya mahkumdur. İnsanların inandığı bir çok inanç vardır ama AHLAK tek dir. 109 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Tövbe yarrabbim çıldıracağım lanet olsun 86 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    eger dogru ise, idam derhal geri gelmeli.. 85 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Gerçekten ben bazan merak ediyorum..Bize anlatıldığı gibi bir Tanrı varmı?Ben artık çok şüpheliyim...Bize anlatıldığı gibi bir Tanrının varlığına...Bir Tanrının bu kadar iğrençliklere göz yumamaz... 21 48 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah'ın cezaları bitmediniz 42 0 Yanıtla
  • Taha Sekban:
    idam şart 24 0 Yanıtla
  • Yaşar Akyüz:
    Allah korkusu olmayan insanlardan her şey beklenir bunu yapan kim olursa olsun idam olmalı 17 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bu ülkede idam vardı kim neden kaldırdı idam gelmesi için şeriata gerek yok 15 1 Yanıtla
  • Ramazan Genç:
    İdam geri gelmeli .. 0 0 Yanıtla
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