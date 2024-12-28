Şanlıurfa'da Sis Uçuşları İptal Ettirdi

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Şanlıurfa'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Yoğunluğun yaşandığı GAP Havalimanı'nda, yolcular firma yetkililerine tepki gösterdi.

Kenttin yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bu durum kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar iptal edilirken, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden 2 uçak Gaziantep ve Malatya'ya, Ankara'dan hareket eden bir uçak ise Gaziantep'e yönlendirildi. Sis etkisi sürerken birçok yolcu GAP Havalimanı'nda saatlerce bekleyerek mağdur olduklarını bildirdi. İzmir'e gitmek üzere SunExpress firmasından bilet alan bir yolcu, saat 05.00'ten beri beklediklerini ve sıkıntılarının çözümü için bir yetkili bulamadıklarını öne sürdü.