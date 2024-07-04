Şanlıurfa'da UMKE 19. Bölge Tatbikatı düzenlendi

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Şanlıurfa'da Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 19. Bölge Tatbikatı" düzenlendi.

Şair Nabi Yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikata, Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman'dan UMKE, 112, AFAD, polis, itfaiye, jandarma ekipleri katıldı.

Ekipler, senaryo gereği çoklu trafik kazası, deprem, yangın ve KBRN gibi bir çok vakaya 783 personel ile müdahalede bulundu.

Tatbikatta 20 ambulans, 7 UMKE aracı, 1 haberleşme tırı, 1 kamyon, 1 arama kurtarma aracı, 2 servis aracı, 1 forklift, 4 AFAD aracı, 4 emniyet aracı, 2 askeri araç, 3 itfaiye aracı kullanıldı.