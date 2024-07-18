Şanlıurfa'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kavga: 4 Zabıta Memuru ve 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kavga: 4 Zabıta Memuru ve 15 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan bir esnafın karpuz tezgahını kaldırmak isteyince çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sonlanan olayda, 4 zabıta memuru ve 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

18.07.2024 16:47
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ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan esnafın karpuz tezgahını kaldırmak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği olayda, 4'ü zabıta memuru, 15 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, boş bir arazide karpuz satan esnaftan tezgahını kaldırımasını isteyince tartışma çıktı. Tartışma, bölgeye gelen esnafın yakınları ve diğer seyyar satıcıların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopayla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralanan 4'ü zabıta memuru, 15 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şanlıurfa\'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kavga: 4 Zabıta Memuru ve 15 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kavga: 4 Zabıta Memuru ve 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kavga: 4 Zabıta Memuru ve 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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