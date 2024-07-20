Şanlıurfa\'ya 25-30 Bin Konutluk Uydu Kent Planı

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(ŞANLIURFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 25-30 bin konutluk bir uydu kent planladıklarını açıkladı. Kurum, "Ve bu uydu kentle birlikte burada alt-üst yapısıyla, sosyal donatılarıyla birlikte hem Haliliye'nin hem Şanlıurfa'mızın ihtiyaçlarını giderecek adımı da inşallah burada atıyor olacağız" dedi.

Murat Kurum, Şanlıurfa'da Koordinasyon Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Kurum, şöyle konuştu:

"6 Şubat'tan geçen bugüne 16 ay boyunca deprem bölgesi için anbean bölgeyi takip ediyor, bölgenin ihtiyaçları, talepleri ne ise valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte bir seferberlik şuuruyla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bizim işimizin merkezinde hep söylüyoruz insanımızın ihtiyaçları, insanımız var. ve yapmış olduğumuz işler de örnek olsun istiyoruz. Dün deprem konutlarını incelediğimizde de bunu yerinde bizzat görmüş olduk. Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarına, mimarisine, iklim koşullarına uygun olacak şekliyle arkadaşlarımız inşa çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyor.

"İnşallah her ay 20-25 bin konutumuzun teslimiyle birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız"

Yağmur suyu hasadıyla yine sıcak su ihtiyaçlarını karşılayacak tasarruf yöntemleriyle, yapmış olduğumuz güneş panelleriyle birlikte hem sokak aydınlatmalarının hem de binalardaki enerji ihtiyacını giderecek adımları atıyor, su tüketimini azaltacak yine çalışmalarla bahçelerimizi donatıyoruz. Tabii bu manada iklim değişikliğiyle mücadele ki Şanlıurfa'mız d aslında bu seli yaşadı. Bu selin etkilerini azaltabilmek için hem alt yapıda hem de üst yapıda gerekli her türlü adımı atmaya gayret gösteriyoruz. Yeni kurulan şehirlerimiz güzel olsun, güçlü olsun istiyoruz. ve şu ana kadar 11 ilimizde 283 bin yeni yuvamızın inşasını başlattık. Süratle inşaatlarımızı devam ettiriyoruz. 4 bin 500'e yakın köyümüzde çalışıyoruz ve istiyoruz ki köylerimizde de üretim devam etsin, istihdam, kırsal kalkınma devam etsin ki ovasıyla, tarlasıyla, çiftçisiyle, turizmiyle, tarımıyla bütüncül bir bakış açısıyla bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu yine vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 10 gün sonra yani temmuz ayının sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin kontumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah her ay 20-25 bin konutumuzun teslimiyle birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız ve bu projelerimizi vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız.

"2025 yılında deprem bölgesinde 11 ilimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz"

Yine Şanlıurfa özelinde şu kararımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum; inşallah Haliliye'de yeni yerleşim yeriyle alakalı çalışmalarımızı yaptık ve Osmanbey mahallemiz üniversitemizin çeperinde kalan, otobana hemen dibinde ve burada yine Şanlıurfalı vatandaşlarımızın Haliliye'li kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek 25-30 bin konutluk bir uydu kent planlıyoruz. ve bu uydu kentle birlikte burada alt-üst yapısıyla, sosyal donatılarıyla birlikte hem Haliliye'nin hem Şanlıurfa'mızın ihtiyaçlarını giderecek adımı da inşallah burada atıyor olacağız.

Yine 2025 yılı sonuna geldiğimizde depremzede kardeşlerimizin kendi yuvasında, kendi komşularıyla yan yana orada aynı komşuluk ilişkilerinin yaşatıldığı mutlu, huzurlu bir hayatın sürmesini istiyoruz ve 2025 yılında deprem bölgesinde 11 ilimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz.

"Siyasi polemik deprem bölgesinde yapılacak en son şeydir"

Son bir kez daha ifade etmek gerekirse deprem bölgesinde siyasi polemiğe yer yoktur. Siyasi polemik deprem bölgesinde yapılacak en son şeydir. Deprem bölgesinde kardeşlik ve dayanışma vardır. Altını çizmek istiyorum ve burada herkesten de ricam budur. Yarınlar için bir milli mutabakat çerçevesinde başlattığımız ve şehirlerimiz için, milletimiz için, milletimizin bizden beklentilerini karşılamak için yürüttüğümüz çalışmalarda hiçbir arkadaşımızın da siyasi polemik içerisine girmemesini önemle ifade etmek istiyorum."