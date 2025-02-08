Santorini Depremi Türkiye'yi Etkilemeyecek - Son Dakika
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Santorini Depremi Türkiye'yi Etkilemeyecek

Santorini Adası'ndaki olası 7,5 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'de 5 şiddetinde hissedilecek.

08.02.2025 20:46
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Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan heyetin hazırladığı ön değerlendirme raporunda, Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın çevresinde meydana gelebilecek 7,5 büyüklüğündeki bir depremin Türkiye'de 5 şiddetinde hissedileceği, önlem alındığı takdirde can ve mal kaybına yol açmayacağı bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığında kurulan, Mühendislik Fakültesi jeoloji ve jeofizik bölümleri ile İzmir Meslek Yüksek Okulu ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü'ndeki akademisyenlerden oluşan heyet, Santorini Adası'nda 28 Ocak'tan bu yana kaydedilen depremler ve sismik hareketliliğin olası etkileri üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Ege Bölgesi'nde yaşanan depremlere ilişkin çalışmaları inceleyen heyet tarafından ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Raporda, Ege Bölgesi'ndeki en büyük patlamanın geçmişte Santorini Volkanı'nda gerçekleştiği ve aynı bölgede 7,5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Ege kıyılarının milattan önce ve milattan sonra yaşanan volkanik faaliyetler ve tsunamilerden etkilendiğinin kayıtlarda yer aldığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bunun yanında 1956 yılında Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki Amorgos fayı üzerinde meydana geldiği kabul edilen Santorini-Amorgos depremi sonrasındaki tsunami etkisi modellenmiş ve tsunami dalgalarının Çanakkale ile Fethiye arasındaki kıyı şeridi boyunca belirli oranlarda küçük ölçekte etkili olduğu anlaşılmıştır. Böyle bir depremin tekrar etmesi durumunda kıyılarımızdaki tsunami dalgasının güneybatı kıyılarının belirli bölümlerinin maksimum 2 metre yüksekliğe ve 500 metre kadar içeri gireceği öngörülmektedir. Fakat depremi üretecek Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki fay yerinden 150-350 kilometre uzaklıkta olduğumuz için güneybatı kıyılarımıza en erken 30 dakika sonra, kuzeybatı kıyılarımıza ise 3 saatte varabilecektir. Bu durumda deprem olduğu anda haber alacağımız için kıyıdan uzaklaşabilecek ve böylece tsunami tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir can kaybı yaşanmayacaktır."

Raporda, bölgede yaşanabilecek olası afetlere ilişkin vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması ve uluslararası standartlara uygun bilgilendirme notlarının hazırlanmasının gerekliliğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki faylar üzerinde 7,5 büyüklüğünde meydana gelecek bir depremi, Santorini ve çevresindekiler 9 şiddetinde hissedecek. Türkiye deprem odak noktasından 150 ile 350 kilometre uzakta olması nedeniyle depremi, 5 şiddet değerine kadar hissedecek. Bu durumda depremin bize gelen şiddeti herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayacak. Çünkü Türkiye'de can ve mal kaybının eşik değeri 8 şiddetidir. Sadece İzmir, Kuşadası ve Gökova Körfezi etrafındaki alüvyonal zemin üzerindeki yerleşim alanlarının bir kısmında depremin şiddet değeri 8'i bulabilecektir. Bu gibi alanlarda, 8 şiddetine dayanamayacak binaların envanterinin çıkarılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekmektedir. Diger taraftan böyle bir deprem, Ege kıyılarında tsunamiye yol açacaktır. Bu nedenle kıyıda yaşayan insanların zamanında uyarılması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Santorini Depremi Türkiye'yi Etkilemeyecek - Son Dakika

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