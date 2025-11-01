Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

01.11.2025 20:37
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 10 Kasım'da Washington'a giderek Beyaz Saray'ı ziyaret edecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ın 10 Kasım'da Washington'a gideceği ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı öğrenildi.

ŞARA, ABD'YE RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

SURİYE VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE YAPILACAK

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti. Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.

ABD, ŞARA'NIN BAŞINA ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD, HTŞ lideri olarak Şara'yı terörist olarak ilan etmişti. ABD, Şara'nın başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

HTŞ, TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından, temmuz ayında terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) listeden çıkarıldığını duyurmuştu. Kararın, ABD Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı ile istişare edilerek alındığı, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 219. maddesi uyarınca HTŞ'nin "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanınmasına ilişkin önceki kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.

Kaynak: AA

