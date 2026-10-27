Saraç, maaşları ödenmeyen Soma İmbat işçilerinin Ankara yürüyüşüne izin sağladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Soma'da, ödenmeyen maaşları için Ankara'ya yürüyen madencilere destek verdi. İşçilerle beraber yürüyen Saraç, "Böylesine anlaşılır ve emek karşılığı olan talebin hemen verilmesi lazım. Ankara'nın bu sesi duyup hemen bu yürüyüşle ilgili talepleri yerine getirmesi gerekir" dedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, ödenmeyen maaşları için Ankara'ya yürüme kararı alan Soma İmbat Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerini ziyaret etti. Jandarmanın yürüyüşe izin vermemesi üzerine devreye giren Saraç, jandarma ile görüşerek yürüyüşe izin verilmesini sağladı.

Somalı madencilerin daha önce de haklarını alamadığını, şimdi de haklarını talep ettiğini belirten Saraç, "Bundan daha doğal bir talep olamaz. Bunun için de işçilerin Soma'dan Ankara'ya yürümesi bile Türkiye açısından bir zuldür. Bu talebin hemen karşılık bulması lazım" ifadelerini kullandı.

Madencilerin taleplerinin bir an önce karşılanması gerektiğini vurgulayan Saraç, "Kaldı ki yeni bir talep de yok. Siyasi bir talep yok. Bir siyasi tercih yok. Bu böylesine anlaşılır ve emek karşılığı olan talebin hemen verilmesi lazım. Bu sesin duyulması lazım. Jandarmanın da buna izin vermesi son derece önemli. Bu yürüyüşe gerçekten izin vermek gerekiyor. Ankara'nın bu sesi duyup hemen bu yürüyüşle ilgili talepleri yerine getirmesi gerekir" diye konuştu.