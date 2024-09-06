4. Balkan Çalışmaları Kongresi Saraybosna\'da Açıldı

Güncel

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Uluslararası Balkan Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kalkandelen Üniversitesi, Balkan Çalışmaları Vakfı ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) işbirliğinde düzenlenen kongrenin açılışına, YTB Başkanı Abdullah Eren, IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar ve davetliler katıldı.

Eren, açılışta, bilimsel faaliyetlere ve işbirliğine desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Balkanlar'ın uyum ve çelişkilerin iç içe geçtiği bir bölge olduğunu aktaran Eren, şöyle konuştu:

"Belki de daha önce hiç olmadığı kadar uluslararası hukuk ve sistemin çöktüğü bir dönemden geçiyoruz. Birçok masum insan zulüm, acı ve gözyaşı çekiyor. Bugünün sorunları ve zorlukları çok farklı, ancak iyi örnekleri alarak ve bu tür bilimsel çalışmalarla çözümler arayabiliriz. Bu yüzden biz de bu Kongre'yi destekliyoruz. Balkanlar'da karar alıcılar da bu çalışmalardan istifade edecektir diye bu çalışmaları destekliyoruz."

Prof. Dr. Kurtulmuş ise IUS'un 6 fakülteye sahip olduğunu, Tıp Bilimleri Fakültesi'nin gelecek yıldan itibaren öğrenci alacağını kaydetti.

Kurtulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile çift diploma anlaşması yaptıklarını dile getirerek, "Buralarda insanlara iyi eğitim sağlayarak ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu coğrafyaların Boşnakların elinde kalmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela da kongreye Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan'ın yanı sıra Amerika, Romanya, Kazakistan, Endonezya ve Azerbaycan'dan bildirileri seçtiklerini kaydetti.

Bela, kongrede çoğunlukla tarih, ekonomi, siyaset, İslami ilimler, hukuk, edebiyat ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilimsel çalışmaların bulunduğunu belirterek, "Bilimsel başarılar hızla ilerliyor ve bunu disiplinler arası bilgiyle takip etmeliyiz. Çalışmalar, yaşamın iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma ve ilerlemenin sağlanması için küresel zorluklarla bağlantılı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Sevba Abdula, programda farklı ülkelerden katılımcıların 60 bildiri sunacağını belirtti.

İlmi hareketliliği ve etkileşimi çok önemsediklerini belirten Abdula, "Hem yüksek lisans öğrencileri hem de doktora öğrencileri var. Her geçen yıl büyüyen bir şekilde bu kongreyi Balkanlar'ın en önemli çalışmalarından biri haline getirmeye çalışacağız." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Faruk Bal da bir sunum gerçekleştirdi.