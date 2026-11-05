Sarıkamış'ta zirveler karla beyaza büründü, buz tutan camlar kazındı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta zirveler karla beyaza büründü, buz tutan camlar kazındı

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Sarıkamış'ta iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kayak merkezinin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ile Allahuekber ve Ağbaba zirveleri beyaza büründü, Ağrı'da da yüksek kesimler karla kaplandı. Vatandaşlar buz tutan araç camlarını kazıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ağrı'nın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oldu.

İlçede iki gündür etkili olan ve gece aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarını kazıyarak temizledi.

Süleyman Koç, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Gece yağan yağmurun ardından yüksek kesimlere, kayak tesislerimize kar yağdı. Kar yağması bekleniyor, artık kışa hazırlık başladı." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kentin çevresindeki dağlar karla beyaza büründü.

Kaynak: AA
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